Додано: Чет 03 жов, 2019 13:28

Starikan написав: Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке". Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".

не дешевле оно, я потребляю много молока, так вот наше молоко ДЕШЕВЛЕ даже супер брендовое , по крайней мере на полке супермаркета . Один раз была в Польше акция на один бренд молока, то наши нагребли конечно и тогда много и неделю продавалось более дешевое польское . А так наше дешевле на 2 грн упаковка , если смотреть по тетрапак упаковках, ибо в пакетах польского не видел, а если о пакетах то есть что-то по 16 грн, но как то стрёмно такое покупать , а известных брендов 22-23 грн за 900 грамм у польского молока и близко нет такой ценыУ наших бизнесменов прост принцип ведения хозяйства другой - что бы корова была выгодной ее надо больше доить и меньше кормить