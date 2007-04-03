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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25262728>
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:18

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:lrs7719
200 помогли, имхо.
Вопрос конечно дисскусионный, но да - панику сбили.
Вопрос в другом - где был бы курс, если бы НБУ не выкупал излишки нерезовской валюты? Опять же непонятно - а весь ли это отложенный спрос?
не мог НБУ не выкупать.
ради эфемерных временных овгз накрыть медным тазом производителей?
молочники жалуются второй месяц: польское молоко на полке уже дешевле.

Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:28

  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".

не дешевле оно, я потребляю много молока, так вот наше молоко ДЕШЕВЛЕ даже супер брендовое , по крайней мере на полке супермаркета . Один раз была в Польше акция на один бренд молока, то наши нагребли конечно и тогда много и неделю продавалось более дешевое польское . А так наше дешевле на 2 грн упаковка , если смотреть по тетрапак упаковках, ибо в пакетах польского не видел, а если о пакетах то есть что-то по 16 грн, но как то стрёмно такое покупать , а известных брендов 22-23 грн за 900 грамм у польского молока и близко нет такой цены

У наших бизнесменов прост принцип ведения хозяйства другой - что бы корова была выгодной ее надо больше доить и меньше кормить :mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:42

  yama написав:
  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".

не дешевле оно, я потребляю много молока, так вот наше молоко ДЕШЕВЛЕ даже супер брендовое , по крайней мере на полке супермаркета . Один раз была в Польше акция на один бренд молока, то наши нагребли конечно и тогда много и неделю продавалось более дешевое польское . А так наше дешевле на 2 грн упаковка , если смотреть по тетрапак упаковках, ибо в пакетах польского не видел, а если о пакетах то есть что-то по 16 грн, но как то стрёмно такое покупать , а известных брендов 22-23 грн за 900 грамм у польского молока и близко нет такой цены

У наших бизнесменов прост принцип ведения хозяйства другой - что бы корова была выгодной ее надо больше доить и меньше кормить :mrgreen:


Вчора купував молоко під під'їздом:
польське Mlekovita - 25 гривень,
українське Селянське (синьо-клітчатий тетрапак Люстдорф) - 35 гривень
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:43

  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".

это там на полке.
говорят, первые 300 тонн сюда поехали.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:46

  Yuri_T написав:не мог НБУ не выкупать.
ради эфемерных временных овгз накрыть медным тазом производителей?
молочники жалуются второй месяц: польское молоко на полке уже дешевле.
по древесине, знаю, убытки в связи с курсом.
проблемы индейцев, я всё понимаю... но, не откупать не мог, имхо

Я колись давно писав, що наші сири по ціні конкурують з французькими, а не з польськими (минулотижневий приклад - француз.брі в метро брав по 199грн/кг, а добряна була 240, якщо не помиляюся). Тоді ж дехто писав про експортерів з надприбутками,яким не зашкодить міцна гривня, так як вони частково реалізовуватимуть свою продукцію на внутр. ринку за зміцнілу гривню, про те, що імпортна складова, яка є в собівартості, такох зменшиться та іншу ...ню на тему " ревальвація - це "гуд"". Боюся, що так вважає не тільки цей "дехто", а й ті, хто приймає рішення.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:49

Bambula
Ужас, я його по 12грн беру в Польщі.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:56

  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".


Видел в продаже польское Mlekovita по 18 гривен. Наше дороже
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:01

  Bambula написав:
  yama написав:
  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".

не дешевле оно, я потребляю много молока, так вот наше молоко ДЕШЕВЛЕ даже супер брендовое , по крайней мере на полке супермаркета . Один раз была в Польше акция на один бренд молока, то наши нагребли конечно и тогда много и неделю продавалось более дешевое польское . А так наше дешевле на 2 грн упаковка , если смотреть по тетрапак упаковках, ибо в пакетах польского не видел, а если о пакетах то есть что-то по 16 грн, но как то стрёмно такое покупать , а известных брендов 22-23 грн за 900 грамм у польского молока и близко нет такой цены

У наших бизнесменов прост принцип ведения хозяйства другой - что бы корова была выгодной ее надо больше доить и меньше кормить :mrgreen:


Вчора купував молоко під під'їздом:
польське Mlekovita - 25 гривень,
українське Селянське (синьо-клітчатий тетрапак Люстдорф) - 35 гривень


:D Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн, что говорит только о том что в этих 35 грн все 300-400% реентабельности , как и во внезапно подорожавшей картошке, о которой писали недавно, как и во многих других спекулятивно раздутых ценах на фоне остальных не затронутых этой псевдоинфляцией - так что конкуренции с европейскими продуктами мешает только жадность местных производителей, и глупость покупателей, гребущих например люстдорф по 35. Но это тема для другой ветки.
Кстати это та же жадность и глупость парнокопытных хомяков по которой они мели бакс раннее па 27-40, или вот на днях по 25+, в то время как неделю назад он никому не был нужен и по 24,1. Принцип абсолютно тот же и глупость хомякооленей.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Молоко 3,2% в Польщі коштує 2-3 злотих (12-18 грн), при цьому 5 років тому відбулася трикратна девальвація гривні, яка нібито мала значно підвищити конкурентноспроможність українських виробників. Пора б задуматитсь прихильникам псевдо теорії про корисність девальвації
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:11

  Mazay256 написав:
  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
Видел в продаже польское Mlekovita по 18 гривен. Наше дороже

В Харькове его нет. Даже на OLX оно стоит те же 24 грн, что и украинское.
На prom.ua только 35 грн без лактозы.
Так что 18 грн - это контрабас, завезенный из Польши на Западную Украину.
В Польше оно стоит примерно 16 грн (специально посмотрел в сети).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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