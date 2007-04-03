Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
не дешевле оно, я потребляю много молока, так вот наше молоко ДЕШЕВЛЕ даже супер брендовое , по крайней мере на полке супермаркета . Один раз была в Польше акция на один бренд молока, то наши нагребли конечно и тогда много и неделю продавалось более дешевое польское . А так наше дешевле на 2 грн упаковка , если смотреть по тетрапак упаковках, ибо в пакетах польского не видел, а если о пакетах то есть что-то по 16 грн, но как то стрёмно такое покупать , а известных брендов 22-23 грн за 900 грамм у польского молока и близко нет такой цены
У наших бизнесменов прост принцип ведения хозяйства другой - что бы корова была выгодной ее надо больше доить и меньше кормить
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
не дешевле оно, я потребляю много молока, так вот наше молоко ДЕШЕВЛЕ даже супер брендовое , по крайней мере на полке супермаркета . Один раз была в Польше акция на один бренд молока, то наши нагребли конечно и тогда много и неделю продавалось более дешевое польское . А так наше дешевле на 2 грн упаковка , если смотреть по тетрапак упаковках, ибо в пакетах польского не видел, а если о пакетах то есть что-то по 16 грн, но как то стрёмно такое покупать , а известных брендов 22-23 грн за 900 грамм у польского молока и близко нет такой цены
У наших бизнесменов прост принцип ведения хозяйства другой - что бы корова была выгодной ее надо больше доить и меньше кормить
Вчора купував молоко під під'їздом: польське Mlekovita - 25 гривень, українське Селянське (синьо-клітчатий тетрапак Люстдорф) - 35 гривень
Yuri_T написав:не мог НБУ не выкупать. ради эфемерных временных овгз накрыть медным тазом производителей? молочники жалуются второй месяц: польское молоко на полке уже дешевле. по древесине, знаю, убытки в связи с курсом. проблемы индейцев, я всё понимаю... но, не откупать не мог, имхо
Я колись давно писав, що наші сири по ціні конкурують з французькими, а не з польськими (минулотижневий приклад - француз.брі в метро брав по 199грн/кг, а добряна була 240, якщо не помиляюся). Тоді ж дехто писав про експортерів з надприбутками,яким не зашкодить міцна гривня, так як вони частково реалізовуватимуть свою продукцію на внутр. ринку за зміцнілу гривню, про те, що імпортна складова, яка є в собівартості, такох зменшиться та іншу ...ню на тему " ревальвація - це "гуд"". Боюся, що так вважає не тільки цей "дехто", а й ті, хто приймає рішення.
Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
не дешевле оно, я потребляю много молока, так вот наше молоко ДЕШЕВЛЕ даже супер брендовое , по крайней мере на полке супермаркета . Один раз была в Польше акция на один бренд молока, то наши нагребли конечно и тогда много и неделю продавалось более дешевое польское . А так наше дешевле на 2 грн упаковка , если смотреть по тетрапак упаковках, ибо в пакетах польского не видел, а если о пакетах то есть что-то по 16 грн, но как то стрёмно такое покупать , а известных брендов 22-23 грн за 900 грамм у польского молока и близко нет такой цены
У наших бизнесменов прост принцип ведения хозяйства другой - что бы корова была выгодной ее надо больше доить и меньше кормить
Вчора купував молоко під під'їздом: польське Mlekovita - 25 гривень, українське Селянське (синьо-клітчатий тетрапак Люстдорф) - 35 гривень
Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн, что говорит только о том что в этих 35 грн все 300-400% реентабельности , как и во внезапно подорожавшей картошке, о которой писали недавно, как и во многих других спекулятивно раздутых ценах на фоне остальных не затронутых этой псевдоинфляцией - так что конкуренции с европейскими продуктами мешает только жадность местных производителей, и глупость покупателей, гребущих например люстдорф по 35. Но это тема для другой ветки. Кстати это та же жадность и глупость парнокопытных хомяков по которой они мели бакс раннее па 27-40, или вот на днях по 25+, в то время как неделю назад он никому не был нужен и по 24,1. Принцип абсолютно тот же и глупость хомякооленей.
Молоко 3,2% в Польщі коштує 2-3 злотих (12-18 грн), при цьому 5 років тому відбулася трикратна девальвація гривні, яка нібито мала значно підвищити конкурентноспроможність українських виробників. Пора б задуматитсь прихильникам псевдо теорії про корисність девальвації
Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
Видел в продаже польское Mlekovita по 18 гривен. Наше дороже
В Харькове его нет. Даже на OLX оно стоит те же 24 грн, что и украинское. На prom.ua только 35 грн без лактозы. Так что 18 грн - это контрабас, завезенный из Польши на Западную Украину. В Польше оно стоит примерно 16 грн (специально посмотрел в сети).