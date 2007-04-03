Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40

Starikan написав: Surfer написав: Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А

Вы живете в какой-то другой Украине.

Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете? Вы живете в какой-то другой Украине.Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете?

никогда не торгуюсь даже на рынке. Единственный способ влияния на цену - не брать то что считаю несоизмеримо дорогим. Живу в той же Украине , уверяю вас. Просто уверен что не может в Украине молоко стоить дороже польского хотя бы исходя из уровня зарплат, которые в Польше в разы выше. Все что иначе - развод. И вот когда вы с таким правильным настроем подходите к полкам магазинов , реальность приоткрывает врата истины - и хоп-ля, находится молоко по 10-15 и торговаться не надо. А когда некоторые весь день за баксом па 25-28-40 бегали - когда же им думать , и главное чем, если мозгов очевидно нет? Тогда такие и берут молоко ПА35