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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:14
Surfer написав:
Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн
Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете?
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Starikan
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40
Starikan написав: Surfer написав:
Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн
Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете?
никогда не торгуюсь даже на рынке. Единственный способ влияния на цену - не брать то что считаю несоизмеримо дорогим. Живу в той же Украине , уверяю вас. Просто уверен что не может в Украине молоко стоить дороже польского хотя бы исходя из уровня зарплат, которые в Польше в разы выше. Все что иначе - развод. И вот когда вы с таким правильным настроем подходите к полкам магазинов , реальность приоткрывает врата истины - и хоп-ля, находится молоко по 10-15 и торговаться не надо
. А когда некоторые весь день за баксом па 25-28-40 бегали - когда же им думать , и главное чем, если мозгов очевидно нет
? Тогда такие и берут молоко ПА35
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Surfer
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:57
Surfer написав: Starikan написав: Surfer написав:
Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн
Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете?
никогда не торгуюсь даже на рынке. Единственный способ влияния на цену - не брать то что считаю несоизмеримо дорогим. Живу в той же Украине , уверяю вас. Просто уверен что не может в Украине молоко стоить дороже польского хотя бы исходя из уровня зарплат, которые в Польше в разы выше. Все что иначе - развод. И вот когда вы с таким правильным настроем подходите к полкам магазинов , реальность приоткрывает врата истины - и хоп-ля, находится молоко по 10-15 и торговаться не надо
. А когда некоторые весь день за баксом па 25-28-40 бегали - когда же им думать , и главное чем, если мозгов очевидно нет
? Тогда такие и берут молоко ПА35
Ну если говорить объективно - я тоже не встречал (там, где я покупаю продукты) молоко по 10-15 грн. И Люстдорф по 16-19 ни разу не встречал. И как бы настрой, с которым подходишь к полке магазина, на ассортимент не влияет, по моему жизненному опыту
. С другой стороны, я не из тех, кто пошел бы в другой магазин только чтобы купить молоко дешевле, плюс даже не смотрю молоко в пакетах (оно хоть обычно и немного дешевле, но с пакетом неудобно)
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Faceless
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