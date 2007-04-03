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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:14

  Surfer написав: :D Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн

Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете? :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40

  Starikan написав:
  Surfer написав: :D Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн

Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете? :mrgreen:


никогда не торгуюсь даже на рынке. Единственный способ влияния на цену - не брать то что считаю несоизмеримо дорогим. Живу в той же Украине , уверяю вас. Просто уверен что не может в Украине молоко стоить дороже польского хотя бы исходя из уровня зарплат, которые в Польше в разы выше. Все что иначе - развод. И вот когда вы с таким правильным настроем подходите к полкам магазинов , реальность приоткрывает врата истины - и хоп-ля, находится молоко по 10-15 и торговаться не надо :D . А когда некоторые весь день за баксом па 25-28-40 бегали - когда же им думать , и главное чем, если мозгов очевидно нет :mrgreen: ? Тогда такие и берут молоко ПА35 :mrgreen:
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:57

  Surfer написав:
  Starikan написав:
  Surfer написав:Люстдорф частенько продается на уровне 16-19 грн - в 2 раза дешевле вашей цены. А другие сорта молока и вовсе от 10-15 грн

Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете? :mrgreen:


никогда не торгуюсь даже на рынке. Единственный способ влияния на цену - не брать то что считаю несоизмеримо дорогим. Живу в той же Украине , уверяю вас. Просто уверен что не может в Украине молоко стоить дороже польского хотя бы исходя из уровня зарплат, которые в Польше в разы выше. Все что иначе - развод. И вот когда вы с таким правильным настроем подходите к полкам магазинов , реальность приоткрывает врата истины - и хоп-ля, находится молоко по 10-15 и торговаться не надо :D . А когда некоторые весь день за баксом па 25-28-40 бегали - когда же им думать , и главное чем, если мозгов очевидно нет :mrgreen: ? Тогда такие и берут молоко ПА35 :mrgreen:

Ну если говорить объективно - я тоже не встречал (там, где я покупаю продукты) молоко по 10-15 грн. И Люстдорф по 16-19 ни разу не встречал. И как бы настрой, с которым подходишь к полке магазина, на ассортимент не влияет, по моему жизненному опыту :mrgreen: . С другой стороны, я не из тех, кто пошел бы в другой магазин только чтобы купить молоко дешевле, плюс даже не смотрю молоко в пакетах (оно хоть обычно и немного дешевле, но с пакетом неудобно)
Faceless
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