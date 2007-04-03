Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:14
Вы живете в какой-то другой Украине.
Или, может, вы торгуетесь с кассиром в супермаркете?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40
никогда не торгуюсь даже на рынке. Единственный способ влияния на цену - не брать то что считаю несоизмеримо дорогим. Живу в той же Украине , уверяю вас. Просто уверен что не может в Украине молоко стоить дороже польского хотя бы исходя из уровня зарплат, которые в Польше в разы выше. Все что иначе - развод. И вот когда вы с таким правильным настроем подходите к полкам магазинов , реальность приоткрывает врата истины - и хоп-ля, находится молоко по 10-15 и торговаться не надо . А когда некоторые весь день за баксом па 25-28-40 бегали - когда же им думать , и главное чем, если мозгов очевидно нет ? Тогда такие и берут молоко ПА35
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:57
Ну если говорить объективно - я тоже не встречал (там, где я покупаю продукты) молоко по 10-15 грн. И Люстдорф по 16-19 ни разу не встречал. И как бы настрой, с которым подходишь к полке магазина, на ассортимент не влияет, по моему жизненному опыту . С другой стороны, я не из тех, кто пошел бы в другой магазин только чтобы купить молоко дешевле, плюс даже не смотрю молоко в пакетах (оно хоть обычно и немного дешевле, но с пакетом неудобно)
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:21
Да да , я помню - вы и при покупке валют говорили про "талончик на трамвай" - типа к лучшему в городе курсу ехать хз куда, хотя обычно лучшие курсы в центре и имеют хорошие транспортные развязки. Казалось бы "разные" темы а отговорки те же. Вот такой у вас настрой и жизненный опыт - поэтому и не находите нормальных цен. Точно в стиле известного анекдота - искать лучший курс для фактически ваших инвестиций не там где он более выгоден, а под светофором, потому что там светлее. Отсюда и многочисленные глупейшие отговорки про билетик на трамвай, с полгода продающийся товар якобы ниже себестоимости "несчастными производителем", который он недавно па8 продавал, а па 25 ему уже западло как убыточно, прокисшую гречку, бананы с молью, и яйца на пальмовом молоке.
И уж если совсем быть конкретным - средний чек измеряется сотнями грн, никто естественно за одним товаром не ездит, но безусловно оптимизирую закупки в разных магазинах исходя из оптимальной стоимости отдельных компонентов.
Я же и говорю - эта тема не о продуктах вовсе а о жизненных подходах в принципе. Для тех кто ищет способ что то делать и для других кто придумывает глупые отмазки, лишь бы оправдать свою лень и глупость.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:41
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Да какие бы ни были развязки. Если покупать малую сумму, грубо говоря 200-300 долл, то искать где курс выгоднее на 10 копеек (а часто вопрос и в меньшей разнице) - это 20-30 грн разницы, "поиски" не стоят потраченного времени и транспортных расходов.
Если покупка больше на порядок, в десятки раз - то актуальным стает и вопрос безопасности, и абы куда с такими суммами тоже желание соваться пропадает.
Ну а с появлением возможности покупки онлайн - а это часто кроме удобства еще и очень хороший курс - вопрос "поиска выгодной обменки" вообще отпадает.
И какой ж это у меня настрой? Я вообще ни разу, ни в этой теме, ни на форуме вообще, на цены не жаловался. Куплю я молоко за 30 грн (хотя обычно дешевле) - я вообще не буду страдать от того, что где-то, оказывается, было по 15 грн, я ж не йогурт из него в промышленных масштабах делаю. Мне вообще трудно понять предпосылки стонов о цене пакета молока от "финансовых воротил".
Не знаю, откуда вы взяли фразу про "билетик на трамвай", ну а уж про продажу ниже себестоимости, несчатных производителей, прокисшую гречку, бананы и яйца я не писал ровным счетом ничего.
Я скорее наоборот, ранее в этой тебе пытался несколько развеять распространенные мифы о "молоке на пальмовом масле" и сказки, что заменой пары процентов массы на немолочный жир якобы достигается чуть ли не кратное уменьшение себестоимости.
Мне вообще как-то все равно, где там у производителя молока грань себестоимости. Почему-то многие забывают, что у нас не молочная монополия на рынке, в первую очередь цена определяется тем, сколько готовы платить покупатели. И если покупатели готовы платить 25 грн за неполный литр, то пусть там себестоимость хоть 5 грн - это никого не волнует.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... там мене запитували, що я далі думаю/буду робити з своїми цінами, раз он такі мантри на вал. ринку....?
- а ніц!
- ті ціни, що спустив на НЕ ходовий і слабоходовий товар - так і залишаю!
- а от ціни на ходовий товар, покищо, ще утримаюсь від їх зниження!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:16
Основное правило розничного торговца - не имеет значение во сколько вы хотите оценить свой товар, важно только одно - сколько вам могут за него заплатить.
Нет ходовых и неходовых товаров - бывают товары переоцененные, недооцененные и попадание в яблочко.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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