Додано: Чет 03 жов, 2019 15:41

Surfer написав: Да да , я помню - вы и при покупке валют говорили про "талончик на трамвай" - типа к лучшему в городе курсу ехать хз куда, хотя обычно лучшие курсы в центре и имеют хорошие транспортные развязки. Да да , я помню - вы и при покупке валют говорили про "талончик на трамвай" - типа к лучшему в городе курсу ехать хз куда, хотя обычно лучшие курсы в центре и имеют хорошие транспортные развязки.

Surfer написав: Вот такой у вас настрой - поэтому и не находите нормальных цен. Вот такой у вас настрой - поэтому и не находите нормальных цен.

Surfer написав: Отсюда и многочисленные глупейшие отговорки про билетик на трамвай, с полгода продающийся товар якобы ниже себестоимости "несчастными производителем", который он недавно па8 продавал, а па 25 ему уже западло как убыточно, прокисшую гречку, бананы с молью, и яйца на пальмовом молоке. Отсюда и многочисленные глупейшие отговорки про билетик на трамвай, с полгода продающийся товар якобы ниже себестоимости "несчастными производителем", который он недавно па8 продавал, а па 25 ему уже западло как убыточно, прокисшую гречку, бананы с молью, и яйца на пальмовом молоке.

Да какие бы ни были развязки. Если покупать малую сумму, грубо говоря 200-300 долл, то искать где курс выгоднее на 10 копеек (а часто вопрос и в меньшей разнице) - это 20-30 грн разницы, "поиски" не стоят потраченного времени и транспортных расходов.Если покупка больше на порядок, в десятки раз - то актуальным стает и вопрос безопасности, и абы куда с такими суммами тоже желание соваться пропадает.Ну а с появлением возможности покупки онлайн - а это часто кроме удобства еще и очень хороший курс - вопрос "поиска выгодной обменки" вообще отпадает.И какой ж это у меня настрой? Я вообще ни разу, ни в этой теме, ни на форуме вообще, на цены не жаловался. Куплю я молоко за 30 грн (хотя обычно дешевле) - я вообще не буду страдать от того, что где-то, оказывается, было по 15 грн, я ж не йогурт из него в промышленных масштабах делаю. Мне вообще трудно понять предпосылки стонов о цене пакета молока от "финансовых воротил".Не знаю, откуда вы взяли фразу про "билетик на трамвай", ну а уж про продажу ниже себестоимости, несчатных производителей, прокисшую гречку, бананы и яйца я не писал ровным счетом ничего.Я скорее наоборот, ранее в этой тебе пытался несколько развеять распространенные мифы о "молоке на пальмовом масле" и сказки, что заменой пары процентов массы на немолочный жир якобы достигается чуть ли не кратное уменьшение себестоимости.Мне вообще как-то все равно, где там у производителя молока грань себестоимости. Почему-то многие забывают, что у нас не молочная монополия на рынке, в первую очередь цена определяется тем, сколько готовы платить покупатели. И если покупатели готовы платить 25 грн за неполный литр, то пусть там себестоимость хоть 5 грн - это никого не волнует.