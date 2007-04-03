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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47
freeze написав:Зеленский :
Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить
Акции вылавливает )))
Чего то мне кажется, он цену за фасовку 150 грамм с ценой кг перепутал
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