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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

freeze написав:Зеленский :
Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить

Акции вылавливает )))
Чего то мне кажется, он цену за фасовку 150 грамм с ценой кг перепутал
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:52

  Faceless написав:
freeze написав:Зеленский :
Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить

Акции вылавливает )))
Чего то мне кажется, он цену за фасовку 150 грамм с ценой кг перепутал


Та не - то в столовке АП такие цены :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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