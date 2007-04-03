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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

freeze написав:Зеленский :
Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить

Акции вылавливает )))
Чего то мне кажется, он цену за фасовку 150 грамм с ценой кг перепутал
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:52

  Faceless написав:
freeze написав:Зеленский :
Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить

Акции вылавливает )))
Чего то мне кажется, он цену за фасовку 150 грамм с ценой кг перепутал


Та не - то в столовке АП такие цены :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:06

  freeze написав:
  Долярчик написав:.... там мене запитували, що я далі думаю/буду робити з своїми цінами, раз он такі мантри на вал. ринку....?
- а ніц! :)
- ті ціни, що спустив на НЕ ходовий і слабоходовий товар - так і залишаю!
- а от ціни на ходовий товар, покищо, ще утримаюсь від їх зниження! ;)


Основное правило розничного торговца - не имеет значение во сколько вы хотите оценить свой товар, важно только одно - сколько вам могут за него заплатить.

Нет ходовых и неходовых товаров - бывают товары переоцененные, недооцененные и попадание в яблочко.

... є такий товар, що на нього хоч знизиш ціну - все рівно він "не спішить" продаватись, так як його зоряний час був рік-два-три тому, а зараз він в меншій кількості людям потрібний, ніж пару років тому!

-от наведу приклад, хоч не зовсім правильний, але суть він покаже:
- так от... - згадайте ще не так давно - "спінери" - оті крутілки для дітей..... - у всіх дітей це було! - а то і по декілька штук!

- а зараз? :wink:
... отото!
- хоч це не зовсім правильне порівняння :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:31

Хотел сделать топлёное молоко, четыре часа топил в духовке, ни хрена ни притопилось, да вкуснее стало, вероятно за счет того, что часть испарилось и жирность выше стала, но вкуса топлёного молока ни на грамм.
А так в Ютубе красиво на роликах смотрится, аж оранжевого цвета получается. Хз, вроде ставил на 95 градусов как рекомендуют, может термостат в духовке неправильно откалиброван.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 00:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

freeze написав:Хотел сделать топлёное молоко, четыре часа топил в духовке, ни хрена ни притопилось, да вкуснее стало, вероятно за счет того, что часть испарилось и жирность выше стала, но вкуса топлёного молока ни на грамм.
А так в Ютубе красиво на роликах смотрится, аж оранжевого цвета получается. Хз, вроде ставил на 95 градусов как рекомендуют, может термостат в духовке неправильно откалиброван.
А из чего делали? Из магазинного? У вас в Одессе нет сети "Эко молоко от фермера"?
Faceless
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