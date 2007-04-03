Додано: Нед 20 жов, 2019 20:31

Хотел сделать топлёное молоко, четыре часа топил в духовке, ни хрена ни притопилось, да вкуснее стало, вероятно за счет того, что часть испарилось и жирность выше стала, но вкуса топлёного молока ни на грамм.

А так в Ютубе красиво на роликах смотрится, аж оранжевого цвета получается. Хз, вроде ставил на 95 градусов как рекомендуют, может термостат в духовке неправильно откалиброван.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.