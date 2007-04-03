Чего то мне кажется, он цену за фасовку 150 грамм с ценой кг перепуталfreeze написав:Зеленский :
Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить
Акции вылавливает )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Чего то мне кажется, он цену за фасовку 150 грамм с ценой кг перепутал
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:52
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:06
... є такий товар, що на нього хоч знизиш ціну - все рівно він "не спішить" продаватись, так як його зоряний час був рік-два-три тому, а зараз він в меншій кількості людям потрібний, ніж пару років тому!
-от наведу приклад, хоч не зовсім правильний, але суть він покаже:
- так от... - згадайте ще не так давно - "спінери" - оті крутілки для дітей..... - у всіх дітей це було! - а то і по декілька штук!
- а зараз?
... отото!
- хоч це не зовсім правильне порівняння
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:31
Хотел сделать топлёное молоко, четыре часа топил в духовке, ни хрена ни притопилось, да вкуснее стало, вероятно за счет того, что часть испарилось и жирность выше стала, но вкуса топлёного молока ни на грамм.
А так в Ютубе красиво на роликах смотрится, аж оранжевого цвета получается. Хз, вроде ставил на 95 градусов как рекомендуют, может термостат в духовке неправильно откалиброван.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 21 жов, 2019 00:30
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
А из чего делали? Из магазинного? У вас в Одессе нет сети "Эко молоко от фермера"?
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:03
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Да, из магазинного, обычного, не длительного хранения. В Ютубе показывают, что и из такого можно делать. Попробую еще раз, подниму температуру до 100.
А такой сети Эко молоко нет.
По крайней мере не видел и не слышал. Вообще тема с экопродуктами в Одессе как то совсем не популярна. Может народ не доверяет.
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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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