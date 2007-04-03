СмачногоВсе эти годы после 14 года покупаю магазинный развесной творог от молокозаводов по стандартной цене от 28 до 35 грн за КГ в зависимости от жирности, а не за 300 грамм
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 жов, 2019 10:46
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Смачного
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:47
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Я аж из интереса сфотографировал витрину магазина, где обычно покупаю. Фото будет ниже.
И еще раз. Я в общем-то не отрицаю, что где-то есть магазины, где то же молоко дешевле. Я указал, что Люстдорф по по 16-19 ниразу не встречал там, где я обычно покупаю продукты. Хотя и привычки хранить в памяти цены на молоко также не имею.
Я людей, кто гордится "жизненным опытом" в поиске продуктов подешевле, готов обойти несколько магазинов или ларьков "потому что там дешевле", небось еще и скидочные талончики собирает. Это их право. Хотят считать себя мудрыми и рациональными, а других - глупцами - ради бога. Надеюсь, у вас все же не настолько запущенный случай.
Когда я покупаю молоко, мне действительно по большей части все равно, что в поэлителеновом пакете там же можно взять на несколько гривен дешевле - мне удобно брать в бутылке или тетрапаке. Или что где-нибудь в АТБ можно взять дешевле на 5-10 грн. Я не покупаю его ящиками, эти мизерная доля среди расходов на продукты и еще более мизерная доля среди расходов вообще. Мне жалко своего времени, чтобы искать магазин с более дешевым молоком (или чем-либо еще), топать туда и сэкономить сущие копейки. И мне совершенно чихать, что вы может это считаете каким-то там "настроем" и тем более до вашей оценки моего жизненного опыта.
Примерно та же ситуация с валютой. Напомню, речь шла о пересичном, покупающем 100, ну пусть 200 долл в заначку. Он может зайти на финансы, глянуть лучшие курсы. И если ему повезло, и ПОВ или банк с лучшим курсом прямо под боком (немного пройтись вообще не повредит) - вопросов нет. Но если до них надо добираться, тратить время (а скорее всего и потратиться на проезд) при том, что рядом есть чуть менее выгодный курс, но с типичной разницей порядка 5-10 копеек (типичная разница между средними и лучшими курсами) что означает ВСЕГО 5-10 грн на тех самых 100 долларах - рационально купить рядом. Это вполне очевидные вещи, и если кому-то они не доступны - это их проблемы.
Комментировать занимательную арифметику, где цена творога выводится только из цены молока-сырья, даже не вижу смысла.
Додано: Сер 30 жов, 2019 13:36
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" ©®™
...Вам то все рівно, а от перересічним - далеко не так!
- бо у них - далеко НЕ мізерна частка витрат йде на продукти!!!
(40-50-60% доходів/зарплатні)
...добре Вам так говорити з зарплатнею 20 000 - 30 000грн!
- а що мають казати пересічні, які НЕ мають змоги заробляти більше?(наприклад, по стану здоров'я)
- чи пенсіонери? - з їхніми двома тисячами гривень?
... чому, наприклад, хвора, чи стара.... - чи стара і хвора людина, має десь їздити - вишукувати дешевші ціни?
- а не може собі дозволити, як Ви, піти в найближчий магазин і купити собі ЗВИЧАЙНІ повсякденні продукти по АДЕКВАТНИМ цінам???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:14
Потому что долярчики продают контрабас и платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:30
в АТБ проходит "тиждень імпортної смакоти"
увидел польские гусиные паштеты, которые последний раз так массово продавали только в 90-е.
причем цена дешевле, чем на наши украинские паштеты из костей и хвостов (беру на корм кошке).
если вспоминать 90-е, значит скоро сыры, сосиски с йогуртами приедут
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