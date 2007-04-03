Додано: Вів 29 жов, 2019 11:47

Surfer написав: Faceless написав: Surfer написав: Да да , я помню - вы и при покупке валют говорили про "талончик на трамвай" - типа к лучшему в городе курсу ехать хз куда, хотя обычно лучшие курсы в центре и имеют хорошие транспортные развязки. Да да , я помню - вы и при покупке валют говорили про "талончик на трамвай" - типа к лучшему в городе курсу ехать хз куда, хотя обычно лучшие курсы в центре и имеют хорошие транспортные развязки.

Surfer написав: Вот такой у вас настрой - поэтому и не находите нормальных цен. Вот такой у вас настрой - поэтому и не находите нормальных цен. И какой ж это у меня настрой? Я вообще ни разу, ни в этой теме, ни на форуме вообще, на цены не жаловался. Куплю я молоко за 30 грн (хотя обычно дешевле) - я вообще не буду страдать от того, что где-то, оказывается, было по 15 грн, я ж не йогурт из него в промышленных масштабах делаю. Мне вообще трудно понять предпосылки стонов о цене пакета молока от "финансовых воротил". И какой ж это у меня настрой? Я вообще ни разу, ни в этой теме, ни на форуме вообще, на цены не жаловался. Куплю я молоко за 30 грн (хотя обычно дешевле) - я вообще не буду страдать от того, что где-то, оказывается, было по 15 грн, я ж не йогурт из него в промышленных масштабах делаю. Мне вообще трудно понять предпосылки стонов о цене пакета молока от "финансовых воротил".



Faceless написав: Ну если говорить объективно - я тоже не встречал (там, где я покупаю продукты) молоко по 10-15 грн. И Люстдорф по 16-19 ниразу не встречал. И как бы настрой, с которым подходишь к полке магазина, на ассортимент не влияет, по моему жизненному опыту . С другой стороны, я не из тех, кто пошел бы в другой магазин только чтобы купить молоко дешевле, плюс даже не смотрю молоко в пакетах (оно хоть обычно и немного дешевле, но с пакетом неудобно) С другой стороны, я не из тех, кто пошел бы в другой магазин только чтобы купить молоко дешевле, плюс(оно хоть обычно и немного дешевле, но с пакетом неудобно)



Вот такой у вас настрой и "жизненный опыт" (см фото выше) искать под светофором потому что там светлее, ровно то о чем я и писал. Ваше недопонимание такого же пошиба, все от одного. И суть там одна молоко ли это или валюта - все остальное пустопорожний флуд. Вот такой у вас настрой и "жизненный опыт" (см фото выше) искать под светофором потому что там светлее, ровно то о чем я и писал. Ваше недопонимание такого же пошиба, все от одного. И суть там одна молоко ли это или валюта - все остальное пустопорожний флуд.

Я аж из интереса сфотографировал витрину магазина, где обычно покупаю. Фото будет ниже.И еще раз. Я в общем-то не отрицаю, что где-то есть магазины, где то же молоко дешевле. Я указал, что Люстдорф по по 16-19 ниразу не встречал там, где я обычно покупаю продукты. Хотя и привычки хранить в памяти цены на молоко также не имею.Я людей, кто гордится "жизненным опытом" в поиске продуктов подешевле, готов обойти несколько магазинов или ларьков "потому что там дешевле", небось еще и скидочные талончики собирает. Это их право. Хотят считать себя мудрыми и рациональными, а других - глупцами - ради бога. Надеюсь, у вас все же не настолько запущенный случай.Когда я покупаю молоко, мне действительно по большей части все равно, что в поэлителеновом пакете там же можно взять на несколько гривен дешевле - мне удобно брать в бутылке или тетрапаке. Или что где-нибудь в АТБ можно взять дешевле на 5-10 грн. Я не покупаю его ящиками, эти мизерная доля среди расходов на продукты и еще более мизерная доля среди расходов вообще. Мне жалко своего времени, чтобы искать магазин с более дешевым молоком (или чем-либо еще), топать туда и сэкономить сущие копейки. И мне совершенно чихать, что вы может это считаете каким-то там "настроем" и тем более до вашей оценки моего жизненного опыта.Примерно та же ситуация с валютой. Напомню, речь шла о пересичном, покупающем 100, ну пусть 200 долл в заначку. Он может зайти на финансы, глянуть лучшие курсы. И если ему повезло, и ПОВ или банк с лучшим курсом прямо под боком (немного пройтись вообще не повредит) - вопросов нет. Но если до них надо добираться, тратить время (а скорее всего и потратиться на проезд) при том, что рядом есть чуть менее выгодный курс, но с типичной разницей порядка 5-10 копеек (типичная разница между средними и лучшими курсами) что означает ВСЕГО 5-10 грн на тех самых 100 долларах - рационально купить рядом. Это вполне очевидные вещи, и если кому-то они не доступны - это их проблемы.Комментировать занимательную арифметику, где цена творога выводится только из цены молока-сырья, даже не вижу смысла.