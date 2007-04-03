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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 жов, 2019 10:46
Все эти годы после 14 года покупаю магазинный развесной творог от молокозаводов по стандартной цене от 28 до 35 грн за КГ в зависимости от жирности, а не за 300 грамм
Смачного
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Додано: Вів 29 жов, 2019 11:47
Surfer написав: Faceless написав: Surfer написав:
Да да , я помню - вы и при покупке валют говорили про "талончик на трамвай" - типа к лучшему в городе курсу ехать хз куда, хотя обычно лучшие курсы в центре и имеют хорошие транспортные развязки.
Surfer написав:
Вот такой у вас настрой - поэтому и не находите нормальных цен.
И какой ж это у меня настрой? Я вообще ни разу, ни в этой теме, ни на форуме вообще, на цены не жаловался. Куплю я молоко за 30 грн (хотя обычно дешевле) - я вообще не буду страдать от того, что где-то, оказывается, было по 15 грн, я ж не йогурт из него в промышленных масштабах делаю. Мне вообще трудно понять предпосылки стонов о цене пакета молока от "финансовых воротил".
Faceless написав:Ну если говорить объективно - я тоже не встречал (там, где я покупаю продукты) молоко по 10-15 грн. И Люстдорф по 16-19 ниразу не встречал. И как бы настрой, с которым подходишь к полке магазина, на ассортимент не влияет, по моему жизненному опыту .
С другой стороны, я не из тех, кто пошел бы в другой магазин только чтобы купить молоко дешевле, плюс даже не смотрю молоко в пакетах
(оно хоть обычно и немного дешевле, но с пакетом неудобно)
Вот такой у вас настрой и "жизненный опыт" (см фото выше) искать под светофором потому что там светлее, ровно то о чем я и писал. Ваше недопонимание такого же пошиба, все от одного. И суть там одна молоко ли это или валюта - все остальное пустопорожний флуд.
Я аж из интереса сфотографировал витрину магазина, где обычно покупаю. Фото будет ниже.
И еще раз. Я в общем-то не отрицаю, что где-то есть магазины, где то же молоко дешевле. Я указал, что Люстдорф по по 16-19 ниразу не встречал там, где я обычно покупаю продукты. Хотя и привычки хранить в памяти цены на молоко также не имею.
Я людей, кто гордится "жизненным опытом" в поиске продуктов подешевле, готов обойти несколько магазинов или ларьков "потому что там дешевле", небось еще и скидочные талончики собирает. Это их право. Хотят считать себя мудрыми и рациональными, а других - глупцами - ради бога. Надеюсь, у вас все же не настолько запущенный случай.
Когда я покупаю молоко, мне действительно по большей части все равно, что в поэлителеновом пакете там же можно взять на несколько гривен дешевле - мне удобно брать в бутылке или тетрапаке. Или что где-нибудь в АТБ можно взять дешевле на 5-10 грн. Я не покупаю его ящиками, эти мизерная доля среди расходов на продукты и еще более мизерная доля среди расходов вообще. Мне жалко своего времени, чтобы искать магазин с более дешевым молоком (или чем-либо еще), топать туда и сэкономить сущие копейки. И мне совершенно чихать, что вы может это считаете каким-то там "настроем" и тем более до вашей оценки моего жизненного опыта.
Примерно та же ситуация с валютой. Напомню, речь шла о пересичном, покупающем 100, ну пусть 200 долл в заначку. Он может зайти на финансы, глянуть лучшие курсы. И если ему повезло, и ПОВ или банк с лучшим курсом прямо под боком (немного пройтись вообще не повредит) - вопросов нет. Но если до них надо добираться, тратить время (а скорее всего и потратиться на проезд) при том, что рядом есть чуть менее выгодный курс, но с типичной разницей порядка 5-10 копеек (типичная разница между средними и лучшими курсами) что означает ВСЕГО 5-10 грн на тех самых 100 долларах - рационально купить рядом. Это вполне очевидные вещи, и если кому-то они не доступны - это их проблемы.
Комментировать занимательную арифметику, где цена творога выводится только из цены молока-сырья, даже не вижу смысла.
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Faceless
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Додано: Сер 30 жов, 2019 13:36
Faceless написав:
Когда я покупаю молоко, мне действительно по большей части все равно
, что в поэлителеновом пакете там же можно взять на несколько гривен дешевле - мне удобно брать в бутылке или тетрапаке. Или что где-нибудь в АТБ можно взять дешевле на 5-10 грн. Я не покупаю его ящиками, эти мизерная доля среди расходов на продукты и еще более мизерная доля среди расходов вообще
. Мне жалко своего времени, чтобы искать магазин с более дешевым молоком (или чем-либо еще), топать туда и сэкономить сущие копейки
.
...Вам то все рівно, а от перересічним - далеко не так!
- бо у них - далеко НЕ мізерна частка витрат йде на продукти!!!
(40-50-60% доходів/зарплатні)
...добре Вам так говорити з зарплатнею 20 000 - 30 000грн!
- а що мають казати пересічні, які НЕ мають змоги заробляти більше?(наприклад, по стану здоров'я)
- чи пенсіонери? - з їхніми двома тисячами гривень?
... чому, наприклад, хвора, чи стара.... - чи стара і хвора людина, має десь їздити - вишукувати дешевші ціни?
- а не може собі дозволити, як Ви, піти в найближчий магазин і купити собі ЗВИЧАЙНІ повсякденні продукти по АДЕКВАТНИМ цінам???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:14
Долярчик написав: Faceless написав:
Когда я покупаю молоко, мне действительно по большей части все равно
, что в поэлителеновом пакете там же можно взять на несколько гривен дешевле - мне удобно брать в бутылке или тетрапаке. Или что где-нибудь в АТБ можно взять дешевле на 5-10 грн. Я не покупаю его ящиками, эти мизерная доля среди расходов на продукты и еще более мизерная доля среди расходов вообще
. Мне жалко своего времени, чтобы искать магазин с более дешевым молоком (или чем-либо еще), топать туда и сэкономить сущие копейки
.
...Вам то все рівно, а от перересічним - далеко не так!
- бо у них - далеко НЕ мізерна частка витрат йде на продукти!!!
(40-50-60% доходів/зарплатні)
...добре Вам так говорити з зарплатнею 20 000 - 30 000грн!
- а що мають казати пересічні, які НЕ мають змоги заробляти більше?(наприклад, по стану здоров'я)
- чи пенсіонери? - з їхніми двома тисячами гривень?
... чому, наприклад, хвора, чи стара.... - чи стара і хвора людина, має десь їздити - вишукувати дешевші ціни?
- а не може собі дозволити, як Ви, піти в найближчий магазин і купити собі ЗВИЧАЙНІ повсякденні продукти по АДЕКВАТНИМ цінам???
Потому что долярчики продают контрабас и платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:19
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:30
в АТБ проходит "тиждень імпортної смакоти"
увидел польские гусиные паштеты, которые последний раз так массово продавали только в 90-е.
причем цена дешевле, чем на наши украинские паштеты из костей и хвостов (беру на корм кошке).
если вспоминать 90-е, значит скоро сыры, сосиски с йогуртами приедут
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Додано: Чет 21 лис, 2019 19:09
Vint написав:
платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )
- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...
- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!
- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:53
Долярчик написав: Vint написав:
платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )
- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...
- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!
- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть?
Не строй из себя дурака! У нас солидарная по пенсионная система. Деньги в ПФ не берутся из воздуха.
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Vint
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:08
Долярчик написав: Vint написав:
платят налогов меньше, чем нужно для пенсии на одного пенсионера.
... Я, ВЗАГАЛІ НЕ ЗНАЮ, ЧОГО З МЕНЕ ЗДИРАТИ ОТО ЄСВ, ЯКЩО ПЕНСІЇ МЕНІ ШВИДШЕ ЩО НЕ БУДЕ!!!?(а мені її і не треба/я на неї і не розраховую!!! )
- і не треба зараз казати: ну це, щоб пенсію отримували твої батьки...
- З МОЇХ БАТЬКІВ ВСЕ ЖИТТЯ СТЯГУВАЛИ ПОДАТКИ - ТОЖ ВОНИ НА НЕЇ ЗАРОБИЛИ І ВІДКЛАЛИ(У ДЕРЖАВУ) ДАВНИМ-ДАВНО, І МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО ОТРИМУВАТИ ГІДНУ ПЕНСІЮ, А НЕ ЦІ НІЩЕБРОДСЬКІ КОПІЙКИ 2 000грн!!!
- а ще скільки людей НЕ доживають до пенсії, то куди ті гроші йдуть?
ЕСВ по факту это просто налог на зарплату
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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