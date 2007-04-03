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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05

  p_vovk74 написав:
  Libo написав:
  p_vovk74 написав:Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных.
Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.


Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов. :?

Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.

ну так если взять бройлерных курей то они тоже значительно больше обычных синих :mrgreen:
возможно в америках бройлерных индюков едят
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:48

... за крок до перевороту думок ©ч. 2

  athena1 написав:Долярчик. Мусите допомогти новій владі. Скидайте ще і ще ціну. Бо буде 23, 22.
І продукти за Вами потягнуться).
І ще.
В нашій краіні будь яка перевірка піднімає ціну!
У ринковій економіці ціна залежить від балансу попиту і пропозиціі, окрім продукціі монополій.
Гірше не буде

... так я НЕ проти продовжити скидати ціну, але ж не бачу, щоб ще хтось за мною почав/підтягнувсь!
- бо головне, що мій товар НЕ життєво важливий і його можна купити і раз на рік-два-п'ять....
- чого не скажеш про ліки і харчі!!!
- з ними потрібно боротись/взяти під контроль їхні ціни!
... от тоді і буде щастя для пересічних! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32

Может кто знает по продукту ?
Покупаю несколько лет на привозе молочный хек. Действительно вкусный, мало костей.
А вдруг задумался что это за рыба такая, хотел ей в глаза посмотреть, бо продается тушками без головы.
И выяснилось удивительное, что данных за молочного хека нет в интернете, что за зверь непонятно.
Может это очередной аквакультурный а-ля пангасиус, вскормленный в неволе комбикормом ?
В других городах тоже молочный хек продается, или это название одесское изобретение ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:43

  Долярчик написав:....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!


Она неотвратима, вопрос только времени

Иначе народ поголовно уйдет покупать на Амазон/Некст/Алибабу и прочие сайты продающие "по сегодняшнему курсу"
katso
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:56

  katso написав:
  Долярчик написав:....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!


Она неотвратима, вопрос только времени

Иначе народ поголовно уйдет покупать на Амазон/Некст/Алибабу и прочие сайты продающие "по сегодняшнему курсу"

Ага - зроблять ліміт в 20 євро - і все ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:02

  Puente написав:
  katso написав:
  Долярчик написав:....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!


Она неотвратима, вопрос только времени

Иначе народ поголовно уйдет покупать на Амазон/Некст/Алибабу и прочие сайты продающие "по сегодняшнему курсу"

Ага - зроблять ліміт в 20 євро - і все ...


Зроблять ліміт в 20євро чи ні - це ще коли буде - а курс 24 за яким можна шось на оціх сайтах купити - ось він, вже сьогодні :mrgreen:
katso
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:13

  katso написав:Зроблять ліміт в 20євро чи ні - це ще коли буде - а курс 24 за яким можна шось на оціх сайтах купити - ось він, вже сьогодні :mrgreen:


Ну - насправді і по 26 чи 27 вигідно купувати ... Але ж скільки ти там купиш ... Якщо дуже велики % населення почне купувати - щось закриють , або просто почне пересилка дорожчати сильно . Ну не може поки що поштова торгівля з-за кордону конкурувати з місцевою . Я вже якось порівнював ціни на неходовий товар :
ікра червона горбуша Лемберг 500 г - в Розетці - 850 грн , в Німеччині - 19 євро ...
Puente
 
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