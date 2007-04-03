Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32

Может кто знает по продукту ?

Покупаю несколько лет на привозе молочный хек. Действительно вкусный, мало костей.

А вдруг задумался что это за рыба такая, хотел ей в глаза посмотреть, бо продается тушками без головы.

И выяснилось удивительное, что данных за молочного хека нет в интернете, что за зверь непонятно.

Может это очередной аквакультурный а-ля пангасиус, вскормленный в неволе комбикормом ?

В других городах тоже молочный хек продается, или это название одесское изобретение ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.