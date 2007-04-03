|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05
p_vovk74 написав: Libo написав: p_vovk74 написав:
Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую
индейку/индюка весом от 20 до 30 кг
... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных.
Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.
Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов.
Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.
ну так если взять бройлерных курей то они тоже значительно больше обычных синих
возможно в америках бройлерных индюков едят
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5987
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:48
athena1 написав:
Долярчик. Мусите допомогти новій владі. Скидайте ще і ще ціну. Бо буде 23, 22.
І продукти за Вами потягнуться).
І ще.
В нашій краіні будь яка перевірка піднімає ціну!
У ринковій економіці ціна залежить від балансу попиту і пропозиціі, окрім продукціі монополій.
Гірше не буде
... так я НЕ проти продовжити скидати ціну, але ж не бачу, щоб ще хтось за мною почав/підтягнувсь!
- бо головне, що мій товар НЕ життєво важливий і його можна купити і раз на рік-два-п'ять....
- чого не скажеш про ліки і харчі!!!
- з ними потрібно боротись/взяти під контроль їхні ціни!
... от тоді і буде щастя для пересічних!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7265
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:32
Может кто знает по продукту ?
Покупаю несколько лет на привозе молочный хек. Действительно вкусный, мало костей.
А вдруг задумался что это за рыба такая, хотел ей в глаза посмотреть, бо продается тушками без головы.
И выяснилось удивительное, что данных за молочного хека нет в интернете, что за зверь непонятно.
Может это очередной аквакультурный а-ля пангасиус, вскормленный в неволе комбикормом ?
В других городах тоже молочный хек продается, или это название одесское изобретение ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13738
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3773 раз.
- Подякували: 5581 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:43
Долярчик написав:
....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!
Она неотвратима, вопрос только времени
Иначе народ поголовно уйдет покупать на Амазон/Некст/Алибабу и прочие сайты продающие "по сегодняшнему курсу"
-
katso
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:56
katso написав: Долярчик написав:
....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!
Она неотвратима, вопрос только времени
Иначе народ поголовно уйдет покупать на Амазон/Некст/Алибабу и прочие сайты продающие "по сегодняшнему курсу"
Ага - зроблять ліміт в 20 євро - і все ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:02
Puente написав: katso написав: Долярчик написав:
....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!
Она неотвратима, вопрос только времени
Иначе народ поголовно уйдет покупать на Амазон/Некст/Алибабу и прочие сайты продающие "по сегодняшнему курсу"
Ага - зроблять ліміт в 20 євро - і все ...
Зроблять ліміт в 20євро чи ні - це ще коли буде - а курс 24 за яким можна шось на оціх сайтах купити - ось він, вже сьогодні
-
katso
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:13
katso написав:
Зроблять ліміт в 20євро чи ні - це ще коли буде - а курс 24 за яким можна шось на оціх сайтах купити - ось він, вже сьогодні
Ну - насправді і по 26 чи 27 вигідно купувати ... Але ж скільки ти там купиш ... Якщо дуже велики % населення почне купувати - щось закриють , або просто почне пересилка дорожчати сильно . Ну не може поки що поштова торгівля з-за кордону конкурувати з місцевою . Я вже якось порівнював ціни на неходовий товар :
ікра червона горбуша Лемберг 500 г - в Розетці - 850 грн , в Німеччині - 19 євро ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28286
|180395630
|
|
|7
|10079
|
П'ят 20 лют, 2015 17:43
spc
|
|1
|5434
|
Вів 08 чер, 2010 13:46
11111111
|