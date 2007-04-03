p_vovk74 написав:Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных. Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.
Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов.
Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.
ну так если взять бройлерных курей то они тоже значительно больше обычных синих возможно в америках бройлерных индюков едят
athena1 написав:Долярчик. Мусите допомогти новій владі. Скидайте ще і ще ціну. Бо буде 23, 22. І продукти за Вами потягнуться). І ще. В нашій краіні будь яка перевірка піднімає ціну! У ринковій економіці ціна залежить від балансу попиту і пропозиціі, окрім продукціі монополій. Гірше не буде
... так я НЕ проти продовжити скидати ціну, але ж не бачу, щоб ще хтось за мною почав/підтягнувсь! - бо головне, що мій товар НЕ життєво важливий і його можна купити і раз на рік-два-п'ять.... - чого не скажеш про ліки і харчі!!! - з ними потрібно боротись/взяти під контроль їхні ціни! ... от тоді і буде щастя для пересічних!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Может кто знает по продукту ? Покупаю несколько лет на привозе молочный хек. Действительно вкусный, мало костей. А вдруг задумался что это за рыба такая, хотел ей в глаза посмотреть, бо продается тушками без головы. И выяснилось удивительное, что данных за молочного хека нет в интернете, что за зверь непонятно. Может это очередной аквакультурный а-ля пангасиус, вскормленный в неволе комбикормом ? В других городах тоже молочный хек продается, или это название одесское изобретение ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
katso написав:Зроблять ліміт в 20євро чи ні - це ще коли буде - а курс 24 за яким можна шось на оціх сайтах купити - ось він, вже сьогодні
Ну - насправді і по 26 чи 27 вигідно купувати ... Але ж скільки ти там купиш ... Якщо дуже велики % населення почне купувати - щось закриють , або просто почне пересилка дорожчати сильно . Ну не може поки що поштова торгівля з-за кордону конкурувати з місцевою . Я вже якось порівнював ціни на неходовий товар : ікра червона горбуша Лемберг 500 г - в Розетці - 850 грн , в Німеччині - 19 євро ...
freeze написав:Может кто знает по продукту ? Покупаю несколько лет на привозе молочный хек. Действительно вкусный, мало костей. А вдруг задумался что это за рыба такая, хотел ей в глаза посмотреть, бо продается тушками без головы. И выяснилось удивительное, что данных за молочного хека нет в интернете, что за зверь непонятно. Может это очередной аквакультурный а-ля пангасиус, вскормленный в неволе комбикормом ? В других городах тоже молочный хек продается, или это название одесское изобретение ?