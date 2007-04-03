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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:41

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

tumos написав:Интересный вопрос. ) Просматривается аналогия с молочным поросенком. Размеры у этой продаваемой рыбехи сравнительно маленькие. Может быть от возраста выловленной рыбы пришло это название ? Правда доводилось читать следующее, что истинный хек вылавливается только у берегов Северной Америки. Если написано на ценнике - Аргентина, ЮАР, то это представители вида мерлуз. Может быть какой-то из этих представителей и обладает соответствующими размерами и продается как молочный.


Я рассматривал вариант с мерлузой, не пришел к заключению.
Они достаточно похожи, этот квартет - хек, мерлуза, пикша и минтай.
Но как бы всегда по вкусовым качествам ставили вперед хека из них.
А обьективно молочный хек, так назовем его, вкуснее чем просто хек.
Пришла мысль погуглить на разных языках, попробую на выходных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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