tumos написав:Интересный вопрос. ) Просматривается аналогия с молочным поросенком. Размеры у этой продаваемой рыбехи сравнительно маленькие. Может быть от возраста выловленной рыбы пришло это название ? Правда доводилось читать следующее, что истинный хек вылавливается только у берегов Северной Америки. Если написано на ценнике - Аргентина, ЮАР, то это представители вида мерлуз. Может быть какой-то из этих представителей и обладает соответствующими размерами и продается как молочный.
Я рассматривал вариант с мерлузой, не пришел к заключению.
Они достаточно похожи, этот квартет - хек, мерлуза, пикша и минтай.
Но как бы всегда по вкусовым качествам ставили вперед хека из них.
А обьективно молочный хек, так назовем его, вкуснее чем просто хек.
Пришла мысль погуглить на разных языках, попробую на выходных.