tumos написав:Интересный вопрос. ) Просматривается аналогия с молочным поросенком. Размеры у этой продаваемой рыбехи сравнительно маленькие. Может быть от возраста выловленной рыбы пришло это название ? Правда доводилось читать следующее, что истинный хек вылавливается только у берегов Северной Америки. Если написано на ценнике - Аргентина, ЮАР, то это представители вида мерлуз. Может быть какой-то из этих представителей и обладает соответствующими размерами и продается как молочный.
Я рассматривал вариант с мерлузой, не пришел к заключению. Они достаточно похожи, этот квартет - хек, мерлуза, пикша и минтай. Но как бы всегда по вкусовым качествам ставили вперед хека из них. А обьективно молочный хек, так назовем его, вкуснее чем просто хек. Пришла мысль погуглить на разных языках, попробую на выходных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Может кто знает по продукту ? Покупаю несколько лет на привозе молочный хек. Действительно вкусный, мало костей. А вдруг задумался что это за рыба такая, хотел ей в глаза посмотреть, бо продается тушками без головы. И выяснилось удивительное, что данных за молочного хека нет в интернете, что за зверь непонятно. Может это очередной аквакультурный а-ля пангасиус, вскормленный в неволе комбикормом ? В других городах тоже молочный хек продается, или это название одесское изобретение ?
Да, эту ссылочку от продавана я прогуглил, она же и единственная, ибо науке молочный хек не известен. Вот и думаю, хек ли это вообще. То что у вас продается, уже плюс, значит ловят его не на Малой Арнаутской. Я пока приостановил закупку молочного хека до выяснения.