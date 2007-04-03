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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:41

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

tumos написав:Интересный вопрос. ) Просматривается аналогия с молочным поросенком. Размеры у этой продаваемой рыбехи сравнительно маленькие. Может быть от возраста выловленной рыбы пришло это название ? Правда доводилось читать следующее, что истинный хек вылавливается только у берегов Северной Америки. Если написано на ценнике - Аргентина, ЮАР, то это представители вида мерлуз. Может быть какой-то из этих представителей и обладает соответствующими размерами и продается как молочный.


Я рассматривал вариант с мерлузой, не пришел к заключению.
Они достаточно похожи, этот квартет - хек, мерлуза, пикша и минтай.
Но как бы всегда по вкусовым качествам ставили вперед хека из них.
А обьективно молочный хек, так назовем его, вкуснее чем просто хек.
Пришла мысль погуглить на разных языках, попробую на выходных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:25

  freeze написав:
velvet написав:
  freeze написав:Может кто знает по продукту ?
Покупаю несколько лет на привозе молочный хек. Действительно вкусный, мало костей.
А вдруг задумался что это за рыба такая, хотел ей в глаза посмотреть, бо продается тушками без головы.
И выяснилось удивительное, что данных за молочного хека нет в интернете, что за зверь непонятно.
Может это очередной аквакультурный а-ля пангасиус, вскормленный в неволе комбикормом ?
В других городах тоже молочный хек продается, или это название одесское изобретение ?

у нас тоже продаётся...
в инете тоже продают https://vsv.cc.ua/hek-molochnyj


Да, эту ссылочку от продавана я прогуглил, она же и единственная, ибо науке молочный хек не известен.
Вот и думаю, хек ли это вообще.
То что у вас продается, уже плюс, значит ловят его не на Малой Арнаутской.
Я пока приостановил закупку молочного хека до выяснения.

там ключевое слово не молочный а аргентинский...можно и в глазки посмотреть
http://www.sharkseafoods.com/ru-8
https://ribka.ua/ryba/ryba-stolovyh-sor ... -argentina
а вообще в Одессе есть хека...
в Запорожье пиленгас(кефаль), судак по 140 гривень
вот например на привозе что попадается:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:51

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Брокколи и кабачки за ценой 393 грн. за кг., и 42 грн. кг. соответственно стали следствием одного познавательного случая.
Недавно внимание привлекла некоторая суматоха в овощном отделе супермаркета. На поверку оказалось, что предприимчивые и умудренные жизнью пенсионеры организовывали скидки на столь дорогие овощи вооружившись кухонным ножом, отпиливая лишнее. И не мудрено когда стоят такие цены, а хватает на хлеб и молоко, подсолнечное масло в лучшем случае. Объединяются в покупках по несколько человек, добавляют субсидионные.
И не смотря на постоянную информацию не распаковывать продукцию в торговых залах, люди едят, читают газеты...
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Страна непуганых возможностей.
С другой стороны пожить то хочется один раз и не исходя из условий в какие все поставлены.
Black Jack - White Business
ruvex
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