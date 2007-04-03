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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:48
juristkostya написав: dima_beleb написав:
есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...
Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:01
Puente написав: juristkostya написав: dima_beleb написав:
есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...
Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
не вижу связи с предметом обсуждения.
Я говорю следующее: нет оснований утверждать, что спрос на хлеб упал из-за того, что хлеб стал плохим - поскольку на вкус массового покупателя он стал даже лучше.
Но спрос всё равно упал, т.к. другая еда стала гораздо доступнее.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:25
juristkostya написав: dima_beleb написав:
есть еще одна причина, почему по хлебу нельзя точно сказать, сколько населения:
сам хлеб за последние 10 лет стал дерьмовее. Его есть нельзя. Лично я его ем крайне редко, а в детстве больше.
Бедняга.... Что я наблюдаю: ассортимент стал в разы шире и нефиг делать выбрать вкусный хлеб.
я знаю, что есть люди, которые не помнят, что было год назад. Как раз им нормально. А мне нет.
Да и речь идет не об ассортименте, а об качестве обычного хлеба, как белого кирпичика, так и черного круглого.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:33
juristkostya написав:
Справа в тому , що хліб може одночасно бути "вкусный" та "дерьмовый" - це якби трошки різні речі ...
Навряд чи хтось з покупців робить реальне дослідження хімії розпушувачів чи ще якихось добавок ...
не вижу связи с предметом обсуждения.
Я говорю следующее: нет оснований утверждать, что спрос на хлеб упал из-за того, что хлеб стал плохим - поскольку на вкус массового покупателя он стал даже лучше.
Но спрос всё равно упал, т.к. другая еда стала гораздо доступнее.[/quote]
Вспомните как в 90-годах был хлеб который рассыпался на крошки через сутки. Его называли "Дока хлеб". Но тогда это проблемой не было, так как были гос заводы, которые делали продукцию по ГОСТу. Сейчас же весь хлеб как тот "Дока".
И есть люди которые отказываются от хлеба или редко его покупают, или сами пекут с использование дрожжей, а не хим. распушивателей.
И причина этого как раз падение качества или нарушение классической технологии.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Пон 16 гру, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:21
dima_beleb написав:
а об качестве обычного хлеба, как белого кирпичика, так и черного круглого.
Да речь как раз о том, что "обычного белого" и "обычного черного" сейчас по десятку разновидностей на любой вкус и кошелек, и выбрать вкусный и качественный вообще не проблема. Но хлеба действительно в целом стали меньше употреблять, уходит привычка наминать хлеб к любому блюду
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