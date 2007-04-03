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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28

http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103f ... 221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:34

Moneta
Это ж скоро срок реализации заканчивается
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:10

  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:50

  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого

Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого


Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. (Сам брал эту немецкую моцареллу перед новым годом цена 17-19 за упаковку, точно не просроченная.) Разница зарплат Украина - Германия - почти раз в 10, сами знаете в чью пользу. В обоснование того что уже двухлетний курс на укрепление гривны после правления злочинной БППанды, чрезмерно обваливших гривну - целиком закономерен.
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