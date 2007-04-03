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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:34
Moneta
Это ж скоро срок реализации заканчивается
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гуляйполе
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:10
Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:50
sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52
Moneta написав: sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
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antey1969
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43
Moneta написав: sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. (Сам брал эту немецкую моцареллу перед новым годом цена 17-19 за упаковку, точно не просроченная.) Разница зарплат Украина - Германия - почти раз в 10, сами знаете в чью пользу. В обоснование того что уже двухлетний курс на укрепление гривны после правления злочинной БППанды, чрезмерно обваливших гривну - целиком закономерен.
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Surfer
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