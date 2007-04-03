Додано: Вів 28 січ, 2020 16:53

jump написав: budivelnik написав: burn написав: И всё эти (прости господи) имиджевые расходы ложатся на покупателя. Икея с одинаковыми залами и продуманными коробками чтобы экономить складское место? Не, не слышали. У нас тут лисова писня. И всё эти (прости господи) имиджевые расходы ложатся на покупателя. Икея с одинаковыми залами и продуманными коробками чтобы экономить складское место? Не, не слышали. У нас тут лисова писня. На жаль -диктує покупець

Покупець чомусь переплатить +5% за дизайнерську новинку і пройде мимо утилітарного закладу в якому ціни мінус 5%

ПС

Я за 30 метрів від Вопак, в якому ціни +10% до моїх...Виручка Вопака на порядок перевищує мої На жаль -диктує покупецьПокупець чомусь переплатить +5% за дизайнерську новинку і пройде мимо утилітарного закладу в якому ціни мінус 5%ПСЯ за 30 метрів від Вопак, в якому ціни +10% до моїх...Виручка Вопака на порядок перевищує мої





у Вас кіоск, а Вопак - це маркет, де усе зручно лежить на полицях

народ любить походити, помацати, понюхати, прицінитись+більший вибір та асортимент у Вас кіоск, а Вопак - це маркет, де усе зручно лежить на полицяхнарод любить походити, помацати, понюхати, прицінитись+більший вибір та асортимент

Просто цивилизация, Украина вышла из времени когда неудобные условия покупки - МАФы -рынки и т.п.Печалька в том, что те же поляки наряду с крупными сетями дали возможность стартануть тысячам мелких фермеров и простых лавочников, владельцев мелких торговых точек, которые зачастую иногда креативнее , красивее и удобнее сетевых объектов.Украина страна - монополий и кланов, и никто особо и не против такого положения вещей.А Польша - страна среднего класса, в этом часть секрета, почему их национальное богатство в шесть раз превышает наше,хотя ресурсно они намного беднее.Вот ответ и по курсам:Вроде стараются, пытаются какие-то изменения производить,не создают новых схем и потоков, но кардинально ничего изменить не могут.Драйвера и рывка - не видать.Вот дороги придумали - типа что этот фактор раскочегарит.А главного то и не понимают - без хотя бы частичного изменения всей систмеы,когда жируют только монополии и кланы, те кто в системе - никакого драйвера не будет.Ну так максимум косметические темпы роста, никаких 7-10-12% в год.А именно 10-12% в год,учитывая дно, нам необходимо.Ну и эти долбанные варанты, это не просто мина замедленного действия, это мега бомба -гигант для стабильности финансово-экономической системы.Вот уже в 2021-м пойдут первые выплаты.И все равно мое мнение,что надо мини-дефолт делать, поставить перед фактом спекулянтов, вложившихся в эти обязательства, и заставить их пойти на уступки.лучше быстрый ужас, чем ужас без конца до 2024-го года.Хотя и вариант с мини-дефолтом - очень-очень несладкий и рисковый,но и гири на 20 лет - не выход.Выход,по моему скромному мнению - это блефануть хорошенько, чтобы они(спекулянты) были согласны на пересмотр условий и отвязку от ВВП ,либо на выкуп Украиной у них обязательств,но по вменяемой цене.А то, кажется они торгуются уже по номиналу,хотя еще пол-года назад давали намного меньше за них.Надо блин стянуть с них всех розовые очки.И с варантщиков, и с ОВГЗШников, нам такие помидоры спекулятивные не нужны.