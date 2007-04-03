просто праздник какой-то в супермаркетах !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:10
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:50
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52
Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43
Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. (Сам брал эту немецкую моцареллу перед новым годом цена 17-19 за упаковку, точно не просроченная.) Разница зарплат Украина - Германия - почти раз в 10, сами знаете в чью пользу. В обоснование того что уже двухлетний курс на укрепление гривны после правления злочинной БППанды, чрезмерно обваливших гривну - целиком закономерен.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:04
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Імпорт набілу (мол. прод.) за 5 років у 6 раз. В Польщі виробники мають 30% дотацій, 7% ПДВ. Скоро не будуть нахлобучувати, бо таким шляхом своє виробництво повністю здохне.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:37
у Вас кіоск, а Вопак - це маркет, де усе зручно лежить на полицях
народ любить походити, помацати, понюхати, прицінитись+більший вибір та асортимент
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:53
Просто цивилизация, Украина вышла из времени когда неудобные условия покупки - МАФы -рынки и т.п.
Печалька в том, что те же поляки наряду с крупными сетями дали возможность стартануть тысячам мелких фермеров и простых лавочников, владельцев мелких торговых точек, которые зачастую иногда креативнее , красивее и удобнее сетевых объектов.
Украина страна - монополий и кланов, и никто особо и не против такого положения вещей.
А Польша - страна среднего класса, в этом часть секрета, почему их национальное богатство в шесть раз превышает наше,хотя ресурсно они намного беднее.
Вот ответ и по курсам:
Вроде стараются, пытаются какие-то изменения производить,не создают новых схем и потоков, но кардинально ничего изменить не могут.
Драйвера и рывка - не видать.
Вот дороги придумали - типа что этот фактор раскочегарит.
А главного то и не понимают - без хотя бы частичного изменения всей систмеы,когда жируют только монополии и кланы, те кто в системе - никакого драйвера не будет.
Ну так максимум косметические темпы роста, никаких 7-10-12% в год.
А именно 10-12% в год,учитывая дно, нам необходимо.
Ну и эти долбанные варанты, это не просто мина замедленного действия, это мега бомба -гигант для стабильности финансово-экономической системы.
Вот уже в 2021-м пойдут первые выплаты.
И все равно мое мнение,что надо мини-дефолт делать, поставить перед фактом спекулянтов, вложившихся в эти обязательства, и заставить их пойти на уступки.
лучше быстрый ужас, чем ужас без конца до 2024-го года.
Хотя и вариант с мини-дефолтом - очень-очень несладкий и рисковый,
но и гири на 20 лет - не выход.
Выход,по моему скромному мнению - это блефануть хорошенько, чтобы они(спекулянты) были согласны на пересмотр условий и отвязку от ВВП ,либо на выкуп Украиной у них обязательств,но по вменяемой цене.
А то, кажется они торгуются уже по номиналу,хотя еще пол-года назад давали намного меньше за них.
Надо блин стянуть с них всех розовые очки.И с варантщиков, и с ОВГЗШников, нам такие помидоры спекулятивные не нужны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 28 січ, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:14
jump
Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников....
До того же Сельпо еще как до Киева рачки...
Востаннє редагувалось дарий в Вів 28 січ, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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