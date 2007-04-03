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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33343536>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28

http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103f ... 221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:34

Moneta
Это ж скоро срок реализации заканчивается
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:10

  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:50

  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого

Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого


Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. (Сам брал эту немецкую моцареллу перед новым годом цена 17-19 за упаковку, точно не просроченная.) Разница зарплат Украина - Германия - почти раз в 10, сами знаете в чью пользу. В обоснование того что уже двухлетний курс на укрепление гривны после правления злочинной БППанды, чрезмерно обваливших гривну - целиком закономерен.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:04

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Surfer написав:Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. (Сам брал эту немецкую моцареллу перед новым годом цена 17-19 за упаковку, точно не просроченная.)


Імпорт набілу (мол. прод.) за 5 років у 6 раз. В Польщі виробники мають 30% дотацій, 7% ПДВ. Скоро не будуть нахлобучувати, бо таким шляхом своє виробництво повністю здохне.
Тим часом полки українських магазинів заполонили імпортні продукти, які набагато дешевші за вітчизняні. Чому – дивіться в нашому сюжеті: https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 90142.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:37

  budivelnik написав:
  burn написав:И всё эти (прости господи) имиджевые расходы ложатся на покупателя. Икея с одинаковыми залами и продуманными коробками чтобы экономить складское место? Не, не слышали. У нас тут лисова писня.
На жаль -диктує покупець
Покупець чомусь переплатить +5% за дизайнерську новинку і пройде мимо утилітарного закладу в якому ціни мінус 5%
ПС
Я за 30 метрів від Вопак, в якому ціни +10% до моїх...Виручка Вопака на порядок перевищує мої



у Вас кіоск, а Вопак - це маркет, де усе зручно лежить на полицях
народ любить походити, помацати, понюхати, прицінитись+більший вибір та асортимент :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:53

  jump написав:
  budivelnik написав:
  burn написав:И всё эти (прости господи) имиджевые расходы ложатся на покупателя. Икея с одинаковыми залами и продуманными коробками чтобы экономить складское место? Не, не слышали. У нас тут лисова писня.
На жаль -диктує покупець
Покупець чомусь переплатить +5% за дизайнерську новинку і пройде мимо утилітарного закладу в якому ціни мінус 5%
ПС
Я за 30 метрів від Вопак, в якому ціни +10% до моїх...Виручка Вопака на порядок перевищує мої



у Вас кіоск, а Вопак - це маркет, де усе зручно лежить на полицях
народ любить походити, помацати, понюхати, прицінитись+більший вибір та асортимент :wink:


Просто цивилизация, Украина вышла из времени когда неудобные условия покупки - МАФы -рынки и т.п.

Печалька в том, что те же поляки наряду с крупными сетями дали возможность стартануть тысячам мелких фермеров и простых лавочников, владельцев мелких торговых точек, которые зачастую иногда креативнее , красивее и удобнее сетевых объектов.

Украина страна - монополий и кланов, и никто особо и не против такого положения вещей.
А Польша - страна среднего класса, в этом часть секрета, почему их национальное богатство в шесть раз превышает наше,хотя ресурсно они намного беднее.

Вот ответ и по курсам:

Вроде стараются, пытаются какие-то изменения производить,не создают новых схем и потоков, но кардинально ничего изменить не могут.

Драйвера и рывка - не видать.
Вот дороги придумали - типа что этот фактор раскочегарит.

А главного то и не понимают - без хотя бы частичного изменения всей систмеы,когда жируют только монополии и кланы, те кто в системе - никакого драйвера не будет.
Ну так максимум косметические темпы роста, никаких 7-10-12% в год.
А именно 10-12% в год,учитывая дно, нам необходимо.

Ну и эти долбанные варанты, это не просто мина замедленного действия, это мега бомба -гигант для стабильности финансово-экономической системы.
Вот уже в 2021-м пойдут первые выплаты.

И все равно мое мнение,что надо мини-дефолт делать, поставить перед фактом спекулянтов, вложившихся в эти обязательства, и заставить их пойти на уступки.
лучше быстрый ужас, чем ужас без конца до 2024-го года.

Хотя и вариант с мини-дефолтом - очень-очень несладкий и рисковый,
но и гири на 20 лет - не выход.

Выход,по моему скромному мнению - это блефануть хорошенько, чтобы они(спекулянты) были согласны на пересмотр условий и отвязку от ВВП ,либо на выкуп Украиной у них обязательств,но по вменяемой цене.
А то, кажется они торгуются уже по номиналу,хотя еще пол-года назад давали намного меньше за них.

Надо блин стянуть с них всех розовые очки.И с варантщиков, и с ОВГЗШников, нам такие помидоры спекулятивные не нужны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 28 січ, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:14

jump

Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников.... :mrgreen:
До того же Сельпо еще как до Киева рачки... :lol:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 28 січ, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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