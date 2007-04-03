|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:21
дарий написав:jump
Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников....
До того же Сельпо еще как до Киева рачки... :lo
Не по теме (может простят
),но полезно:
Сельпо ,если премиум класса формат их новый, то там на стойках бывают прикольные качественные импортные продукты по "цене недели",шоколадки там швейцарские Линдт и т.п., и иногда еще "цена недели" делится на два, и продают по пол-цены, если до конца срока несколько месяцев осталось, а не год-два.
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
1
4
7
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50
дарий написав:jump
Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников....
До того же Сельпо еще как до Киева рачки...
згідний на всі 100%
найогидніший маркет з гівняним обслуговуванням
у Львові ще є мережа "Близенько", подейкують, що це нашого сонцесяйного хруня-мера
там також рівень надзвичайно низький, ціни завищені, ще й намахують
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2597
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36620
|183138852
|
|
|7
|10285
|
П'ят 20 лют, 2015 17:43
spc
|
|1
|5563
|
Вів 08 чер, 2010 13:46
11111111
|