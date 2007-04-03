Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников.... До того же Сельпо еще как до Киева рачки... :lo
Не по теме (может простят ),но полезно: Сельпо ,если премиум класса формат их новый, то там на стойках бывают прикольные качественные импортные продукты по "цене недели",шоколадки там швейцарские Линдт и т.п., и иногда еще "цена недели" делится на два, и продают по пол-цены, если до конца срока несколько месяцев осталось, а не год-два.
Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников.... До того же Сельпо еще как до Киева рачки...
згідний на всі 100% найогидніший маркет з гівняним обслуговуванням у Львові ще є мережа "Близенько", подейкують, що це нашого сонцесяйного хруня-мера там також рівень надзвичайно низький, ціни завищені, ще й намахують
Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников.... До того же Сельпо еще как до Киева рачки... :lo
Не по теме (может простят ),но полезно: Сельпо ,если премиум класса формат их новый, то там на стойках бывают прикольные качественные импортные продукты по "цене недели",шоколадки там швейцарские Линдт и т.п., и иногда еще "цена недели" делится на два, и продают по пол-цены, если до конца срока несколько месяцев осталось, а не год-два.
Да, нового формата Сильпо очень даже годные
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"