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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:21

  дарий написав:jump

Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников.... :mrgreen:
До того же Сельпо еще как до Киева рачки... :lo


Не по теме (может простят :) ),но полезно:
Сельпо ,если премиум класса формат их новый, то там на стойках бывают прикольные качественные импортные продукты по "цене недели",шоколадки там швейцарские Линдт и т.п., и иногда еще "цена недели" делится на два, и продают по пол-цены, если до конца срока несколько месяцев осталось, а не год-два.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50

  дарий написав:jump

Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников.... :mrgreen:
До того же Сельпо еще как до Киева рачки... :lol:


згідний на всі 100%
найогидніший маркет з гівняним обслуговуванням :shock:
у Львові ще є мережа "Близенько", подейкують, що це нашого сонцесяйного хруня-мера 8)
там також рівень надзвичайно низький, ціни завищені, ще й намахують
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:27

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Zebra написав:Почему бананы в этом городу дорогие?
Неурожай в Эквадоре
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Moneta написав:в АТБ проходит "тиждень імпортної смакоти"

увидел польские гусиные паштеты, которые последний раз так массово продавали только в 90-е.

причем цена дешевле, чем на наши украинские паштеты из костей и хвостов (беру на корм кошке).

если вспоминать 90-е, значит скоро сыры, сосиски с йогуртами приедут
Да уже полно и польских кексов, и печенья, и немецкого шоколада уже завались. Вспомнились полки времен позднего правления Янвковича. Какое-то дежавю, чессно слово.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:36

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Автор77 написав:
  дарий написав:jump

Скоро поеду на Закарпатье.... С Ужасом вспоминаю Вопак! (шо по ценам, шо по уровню обслуживания, шо по Частом отсутствии интересующих меня ценников.... :mrgreen:
До того же Сельпо еще как до Киева рачки... :lo


Не по теме (может простят :) ),но полезно:
Сельпо ,если премиум класса формат их новый, то там на стойках бывают прикольные качественные импортные продукты по "цене недели",шоколадки там швейцарские Линдт и т.п., и иногда еще "цена недели" делится на два, и продают по пол-цены, если до конца срока несколько месяцев осталось, а не год-два.
Да, нового формата Сильпо очень даже годные
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:28

  Binimovich написав:
Zebra написав:Почему бананы в этом городу дорогие?
Неурожай в Эквадоре

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