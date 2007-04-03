Додано: Чет 30 січ, 2020 10:06

Разобрался с молочных хеком наконец.

По факту оказалось - молочная рыба Chanos.

В основном аквакультурная из Азии.

Что я и предполагал.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.