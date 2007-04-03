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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:10

  freeze написав:Разобрался с молочных хеком наконец.
По факту оказалось - молочная рыба Chanos.
В основном аквакультурная из Азии.
Что я и предполагал.


Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16

  tumos написав:
  freeze написав:Разобрался с молочных хеком наконец.
По факту оказалось - молочная рыба Chanos.
В основном аквакультурная из Азии.
Что я и предполагал.


Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.


Обсужу чешую с женой, а то я, честно говоря чешую не вижу, ко мне всё доходит уже в сервированном виде.
Но чешую сомнения вы посеяли, будем разбираться дальше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59

freeze
Я предлагаю следующий подход. Сделайте фото тушки, которую покупаете как молочный хек, до ее приготовления. Должна быть точка отсчета. Следующий момент.Спросите у продавца место вылова покупаемой рыбы. В случае с ханосом имеет значение. Установите в приобретенной рыбе только хребет или есть мелкие кости.
И не покупайте Килийское сливочное масло. )
Попалась заметка.
http://culturemeter.od.ua/maslo-firmy-i ... tom-86776/
tumos
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 12.03.09
Подякував: 7 раз.
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  #<1 ... 34353637
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