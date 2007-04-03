Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 22:10
Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16
Обсужу чешую с женой, а то я, честно говоря чешую не вижу, ко мне всё доходит уже в сервированном виде.
Но чешую сомнения вы посеяли, будем разбираться дальше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59
freeze
Я предлагаю следующий подход. Сделайте фото тушки, которую покупаете как молочный хек, до ее приготовления. Должна быть точка отсчета. Следующий момент.Спросите у продавца место вылова покупаемой рыбы. В случае с ханосом имеет значение. Установите в приобретенной рыбе только хребет или есть мелкие кости.
И не покупайте килийское сливочное масло. )
Попалась заметка.
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:16
Ребят, спецом сегодня в магазине свежую молочную рыбу сфоткал (лежит на самом верху). Приезжает с Филиппин.
Ни разу не покупал, как-то что эта милк фиш, что тилапия из Бангладеш, что еща какая рыба из Индии меня напрягает.
Ем местную рыбы вылова Персидский залив или тунца (раз в неделю где-то).
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:45
change_pm
Пока Фриз не разместит фото покупаемой рыбы, обсуждение будет уходить в бесконечность. ) Если он покупает ханос, то у меня возникает вопрос почему продавцы называют его молочным хеком ? Кроме того, если я не ошибаюсь, шла речь о тушках без головы. А ханос вроде бы продают в первозданном виде.
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