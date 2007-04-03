Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 22:10
Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16
Обсужу чешую с женой, а то я, честно говоря чешую не вижу, ко мне всё доходит уже в сервированном виде.
Но чешую сомнения вы посеяли, будем разбираться дальше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59
freeze
Я предлагаю следующий подход. Сделайте фото тушки, которую покупаете как молочный хек, до ее приготовления. Должна быть точка отсчета. Следующий момент.Спросите у продавца место вылова покупаемой рыбы. В случае с ханосом имеет значение. Установите в приобретенной рыбе только хребет или есть мелкие кости.
И не покупайте килийское сливочное масло. )
Попалась заметка.
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:16
Ребят, спецом сегодня в магазине свежую молочную рыбу сфоткал (лежит на самом верху). Приезжает с Филиппин.
Ни разу не покупал, как-то что эта милк фиш, что тилапия из Бангладеш, что еща какая рыба из Индии меня напрягает.
Ем местную рыбы вылова Персидский залив или тунца (раз в неделю где-то).
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:45
change_pm
Пока Фриз не разместит фото покупаемой рыбы, обсуждение будет уходить в бесконечность. ) Если он покупает ханос, то у меня возникает вопрос почему продавцы называют его молочным хеком ? Кроме того, если я не ошибаюсь, шла речь о тушках без головы. А ханос вроде бы продают в первозданном виде.
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:52
Как же они несчастные при курсе 8 жили ? 30% дотаций - да что вы говорите, и как это соотносится с 10-кратной разницей зарплат в Украине и Германии ? Точно не в пользу вашего "довода".
Один тип, в валютной ветке как то возмущался прошлой осенью, как же так картошка па19. Ему в принципе там же ответили :
и я посчитал лишним повторять то что уже писал многократно :
Или картофель по 19, морковь по 50. Это все об одном и том же.
Приведу свежие цены , сделанные в Киеве неделю назад, то есть в конце зимы - уже очень далеко от момента сбора урожая.
продублирую если кому то плохо видно :
морковь 4,49, Буряк 5,75, Картофель 9,99, Капуста 4,99.
Без всяких акций и скидок продается уже пол года, и эти цены весьма близки к ценам уровня курса 8. Картофель согласен, дорого, нет обьективных причин ему стоить в два раза выше такой же агропродукции. Но не 20 - уже хорошо.
Возвращаемся к нашему вопросу - вы где нибудь видель польскую, немецкую, французскую морковь, буряк, капусту ? НЕТ ? Неужели у них нет госдотаций на эти бесспорно стратегические и фундаментальные продукты ? Наверняка есть. Технологиченский цикл производства ничуть не меньше и не дешевле чем при производстве молочных. Те же зарплаты, энергоносители, механизация коммунальные, если не больше. А почему импорт буряка не растет в разы ? Очевидно потому что производители буряка не пухнут от наглости завышая свои цены в разы. Поэтому импортерам там и негде разхмахнуться. 6-ой год эта продукция продолжает продаваться по тем же ценам, несмотря ни на какие 25-28-30 на обменниках.
А теперь попробуйте мне найти в той же Германии или центральной Европе например цены на приведенную овощную продукцию с аналогичным уровнем цен - порядка 15-20 центов за кг.
В то же время в западной Германии доводилось покупать шоколад с цельными лесными орехами за 30-40 центов - менее 10 грн за плитку по нынешнему курсу. У нас аналоги с урезанным весом продаются по 25-35 грн. Тоже дотации на бразильское какао ?
Но в целом, у нас и молоко и молочные изделия также как овощи продолжают продаваться по таким же ценам как 6 лет назад. Из свежего :
Просто в молочной отрасли проще монополистам взвинчивать цены, поэтому таких предложений мало и в целом имеем не радостную картину.
Вот еще сравнения - не Германия но Чехия :
Косюков еще пожалейте , они бедные будут "загибаться" от укрепления курса !
Ни какао ни бананы ни в Украине ни Чехии не растут. При том что Чехия хоть и не Германия но Зарплаты много выше наших, особенно для тех "финансовых воротил", кто любит подчеркнуть свою "крутизну" тем что "не ищет молоко на 5 грн дешевле" :
А пока украинский лох жалеет косюков и ахметовых на укрепляющемся курсе гривны, обваленным таким же сывочолым олигархом себе и "коллегам" в угоду - те скупают виллы в европах по 200 лимонов, на удивление всему миру.
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