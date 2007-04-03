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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:10

  freeze написав:Разобрался с молочных хеком наконец.
По факту оказалось - молочная рыба Chanos.
В основном аквакультурная из Азии.
Что я и предполагал.


Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:16

  tumos написав:
  freeze написав:Разобрался с молочных хеком наконец.
По факту оказалось - молочная рыба Chanos.
В основном аквакультурная из Азии.
Что я и предполагал.


Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.


Обсужу чешую с женой, а то я, честно говоря чешую не вижу, ко мне всё доходит уже в сервированном виде.
Но чешую сомнения вы посеяли, будем разбираться дальше.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:59

freeze
Я предлагаю следующий подход. Сделайте фото тушки, которую покупаете как молочный хек, до ее приготовления. Должна быть точка отсчета. Следующий момент.Спросите у продавца место вылова покупаемой рыбы. В случае с ханосом имеет значение. Установите в приобретенной рыбе только хребет или есть мелкие кости.
И не покупайте килийское сливочное масло. )
Попалась заметка.
http://culturemeter.od.ua/maslo-firmy-i ... tom-86776/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:16

  tumos написав:
  freeze написав:Разобрался с молочных хеком наконец.
По факту оказалось - молочная рыба Chanos.
В основном аквакультурная из Азии.
Что я и предполагал.


Посмотрел в сети на фото ханоса. Может быть Вам его и продают под видом молочного хека. ) Но те тушки, которые называют и продают молочным хеком далеки от ханоса. Сравните хотя бы чешую тушек и ханоса.


Ребят, спецом сегодня в магазине свежую молочную рыбу сфоткал (лежит на самом верху). Приезжает с Филиппин.
Ни разу не покупал, как-то что эта милк фиш, что тилапия из Бангладеш, что еща какая рыба из Индии меня напрягает.
Ем местную рыбы вылова Персидский залив или тунца (раз в неделю где-то).

Зображення
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:45

change_pm
Пока Фриз не разместит фото покупаемой рыбы, обсуждение будет уходить в бесконечность. ) Если он покупает ханос, то у меня возникает вопрос почему продавцы называют его молочным хеком ? Кроме того, если я не ошибаюсь, шла речь о тушках без головы. А ханос вроде бы продают в первозданном виде.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:52

  Ой+ написав:
  Surfer написав:Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. (Сам брал эту немецкую моцареллу перед новым годом цена 17-19 за упаковку, точно не просроченная.)


Імпорт набілу (мол. прод.) за 5 років у 6 раз. В Польщі виробники мають 30% дотацій, 7% ПДВ. Скоро не будуть нахлобучувати, бо таким шляхом своє виробництво повністю здохне.
Тим часом полки українських магазинів заполонили імпортні продукти, які набагато дешевші за вітчизняні. Чому – дивіться в нашому сюжеті: https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 90142.html


Как же они несчастные при курсе 8 жили ? 30% дотаций - да что вы говорите, и как это соотносится с 10-кратной разницей зарплат в Украине и Германии ? Точно не в пользу вашего "довода".

Один тип, в валютной ветке как то возмущался прошлой осенью, как же так картошка па19. Ему в принципе там же ответили :

  vitaliian написав:почему помидор стоит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к)


и я посчитал лишним повторять то что уже писал многократно :

Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого.
Или картофель по 19, морковь по 50. Это все об одном и том же.

Приведу свежие цены , сделанные в Киеве неделю назад, то есть в конце зимы - уже очень далеко от момента сбора урожая.

Зображення

продублирую если кому то плохо видно :
морковь 4,49, Буряк 5,75, Картофель 9,99, Капуста 4,99.

Без всяких акций и скидок продается уже пол года, и эти цены весьма близки к ценам уровня курса 8. Картофель согласен, дорого, нет обьективных причин ему стоить в два раза выше такой же агропродукции. Но не 20 - уже хорошо.

Возвращаемся к нашему вопросу - вы где нибудь видель польскую, немецкую, французскую морковь, буряк, капусту ? НЕТ ? Неужели у них нет госдотаций на эти бесспорно стратегические и фундаментальные продукты ? Наверняка есть. Технологиченский цикл производства ничуть не меньше и не дешевле чем при производстве молочных. Те же зарплаты, энергоносители, механизация коммунальные, если не больше. А почему импорт буряка не растет в разы ? Очевидно потому что производители буряка не пухнут от наглости завышая свои цены в разы. Поэтому импортерам там и негде разхмахнуться. 6-ой год эта продукция продолжает продаваться по тем же ценам, несмотря ни на какие 25-28-30 на обменниках.

А теперь попробуйте мне найти в той же Германии или центральной Европе например цены на приведенную овощную продукцию с аналогичным уровнем цен - порядка 15-20 центов за кг.

В то же время в западной Германии доводилось покупать шоколад с цельными лесными орехами за 30-40 центов - менее 10 грн за плитку по нынешнему курсу. У нас аналоги с урезанным весом продаются по 25-35 грн. Тоже дотации на бразильское какао ?

Но в целом, у нас и молоко и молочные изделия также как овощи продолжают продаваться по таким же ценам как 6 лет назад. Из свежего :

Зображення

Просто в молочной отрасли проще монополистам взвинчивать цены, поэтому таких предложений мало и в целом имеем не радостную картину.
Вот еще сравнения - не Германия но Чехия :

В соседней с Украиной Чехии стоимость некоторых продуктов в супермаркетах почти в два раза меньше, чем в украинских магазинах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Херсон типичный".

По просьбе издания, один из украинских заробитчан, который находится в Чехии, сделал несколько снимков с ценами на продукты в местном супермаркете, чтобы сравнить их с ценами в украинских магазинах. Результаты вызвали огромное удивление: некоторые продукты в чешском магазине оказались почти два раза дешевле.

Сравнивать стоимость продуктов довольно просто, поскольку по курсу НБУ 1 чешская крона сейчас стоит 1,05 гривен. Поэтому для простоты расчетов можно считать цены в пропорции 1:1.

В частности, бананы в Чехии стоят 16,90 крон, в Украине - 26,90 гривен.
Творог 0,25 кг в Чехии -14,90, в Украине — 42,90.
Сыр моцарелла: в Чехии -15,90, в Украине - 32,90.
Сыр Гауда за 1 кг: Чехия 126. Украина 209,
Молоко 1л. в Чехии 15,90, в Украине 24,90.
Куриные ножки 1 кг. в Чехии 59,90 крон, в Украина 75 грн.

https://apostrophe.ua/news/society/2020 ... oto/185310


Косюков еще пожалейте , они бедные будут "загибаться" от укрепления курса !

Ни какао ни бананы ни в Украине ни Чехии не растут. При том что Чехия хоть и не Германия но Зарплаты много выше наших, особенно для тех "финансовых воротил", кто любит подчеркнуть свою "крутизну" тем что "не ищет молоко на 5 грн дешевле" :

Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні

Цього року в третьому кварталі в Чехії середня зарплата робітників становила €1309. В Україні – €382, ​​або близько 10 000 грн. Це в 3,4 рази менше, ніж у Чехії.

У Польщі отримували в три рази більше, ніж у нас – €1142. У Росії середня зарплата була в 1,7 рази більша – €636, повідомили в Нацбанку.

У Росії виплати підвищилися на 9%, Польщі – на 18%, Чехії – на 20%.


Чехии молоко по 15 никто не говорит прокисшее, Бананы по 17 - никто не говорит с молью. Но только наш лох с в 3,4 раза низшей средней зарплатой уверен что молоко должно стоить по 25, Бананы по 30, творог по 200 и т.д., а все что ниже - некондиция и обман. Вот поэтому так и живем от курса до цен на продукты.

А пока украинский лох жалеет косюков и ахметовых на укрепляющемся курсе гривны, обваленным таким же сывочолым олигархом себе и "коллегам" в угоду - те улыбаются и машут лоху, затаривая свои панамские офшоры, скупая виллы в европах по 200 лимонов, на удивление всему миру.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 02:27

  Автор77 написав:Печалька в том, что те же поляки наряду с крупными сетями дали возможность стартануть тысячам мелких фермеров и простых лавочников, владельцев мелких торговых точек, которые зачастую иногда креативнее , красивее и удобнее сетевых объектов.

Мелкие торговые точки в Польше массово закрываются, не выдерживая конкуренции с сетями. И даже возможность торговли по воскресеньям, когда сети закрыты, не спасает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:30

Ладно, найдем первоисточник информации по озвученным ценам в Чехии.

http://www.t.ks.ua/prokormit-semyu-v-ni ... m-v-evrope

Что означает на картинках слово - AKCE ?

Тут можно прикинуть розничные цены на продукты питания в Чехии

https://otravel.club/chehiya/ceny-na-produkty-v-chehii/

Здесь можно прикинуть польские цены в сравнении с украинскими

https://poland-consult.com/polezno-znat ... dukty.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:27

  Surfer написав:
А пока украинский лох жалеет косюков и ахметовых на укрепляющемся курсе гривны, обваленным таким же сывочолым олигархом себе и "коллегам" в угоду - те улыбаются и машут лоху, затаривая свои панамские офшоры, скупая виллы в европах по 200 лимонов, на удивление всему миру.


согласен

немного не по теме
приехал товарищ с масквы, тож акуел от наших некоторых цен, в основном промышленных.
на некоторые товары в Leroy Merlin, например, практически одна цена и в рубле и в гривне, что в Киеве, что в маскве.
да и по продуктам особой былой разницы, учитывая курс уже нет. но з/п там всёж повыше. правда, говорит продукты тут всёж повкуснее.
так что аппетиты у укр. торгашей......
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58

  19yuriy91 написав:приехал товарищ с масквы, тож акуел от наших некоторых цен, в основном промышленных.
на некоторые товары в Leroy Merlin, например, практически одна цена и в рубле и в гривне, что в Киеве, что в маскве.

Что показывает, что сейчас "глобально" - гривна переукреплена. И чтобы хотя бы "восстановить покупательный паритет" - гривна должна стремиться к "рублёвым" цифрам курса.
Иначе будет выгоднее купить не тут, а поменять гривны на рубли, и купить там. Что мы сейчас и видим в разрыве торг.баланса. Видимо пипл предпочитает купить с гривневой карточки заграницей, и привезти сюда, чем покупать тут, или украинский товар
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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