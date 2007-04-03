В соседней с Украиной Чехии стоимость некоторых продуктов в супермаркетах почти в два раза меньше, чем в украинских магазинах.Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Херсон типичный".По просьбе издания, один из украинских заробитчан, который находится в Чехии, сделал несколько снимков с ценами на продукты в местном супермаркете, чтобы сравнить их с ценами в украинских магазинах. Результаты вызвали огромное удивление: некоторые продукты в чешском магазине оказались почти два раза дешевле.Сравнивать стоимость продуктов довольно просто, поскольку по курсу НБУ 1 чешская крона сейчас стоит 1,05 гривен. Поэтому для простоты расчетов можно считать цены в пропорции 1:1.