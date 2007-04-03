tumos написав:change_pm Пока Фриз не разместит фото покупаемой рыбы, обсуждение будет уходить в бесконечность. ) Если он покупает ханос, то у меня возникает вопрос почему продавцы называют его молочным хеком ? Кроме того, если я не ошибаюсь, шла речь о тушках без головы. А ханос вроде бы продают в первозданном виде.
Похоже всё-таки молочный хек и есть в действительности без обмана какой-то хек или его ближайший родственник. Единственный вопрос, а где кости, костей практически нет, в отличие от стандартного хека из супермаркета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.