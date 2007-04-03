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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:05

  tumos написав:Ладно, найдем первоисточник информации по озвученным ценам в Чехии.

http://www.t.ks.ua/prokormit-semyu-v-ni ... m-v-evrope

Что означает на картинках слово - AKCE ?



Похоже страничку на первоисточнике подчистили. Может форум читают ? ) На основе акционных товаров делают сравнения и выводы. Как-то это ошибочно мягко говоря.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:19

  tumos написав:change_pm
Пока Фриз не разместит фото покупаемой рыбы, обсуждение будет уходить в бесконечность. ) Если он покупает ханос, то у меня возникает вопрос почему продавцы называют его молочным хеком ? Кроме того, если я не ошибаюсь, шла речь о тушках без головы. А ханос вроде бы продают в первозданном виде.


Похоже всё-таки молочный хек и есть в действительности без обмана какой-то хек или его ближайший родственник.
Единственный вопрос, а где кости, костей практически нет, в отличие от стандартного хека из супермаркета.


Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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