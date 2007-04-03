tumos написав:change_pm Пока Фриз не разместит фото покупаемой рыбы, обсуждение будет уходить в бесконечность. ) Если он покупает ханос, то у меня возникает вопрос почему продавцы называют его молочным хеком ? Кроме того, если я не ошибаюсь, шла речь о тушках без головы. А ханос вроде бы продают в первозданном виде.
Похоже всё-таки молочный хек и есть в действительности без обмана какой-то хек или его ближайший родственник. Единственный вопрос, а где кости, костей практически нет, в отличие от стандартного хека из супермаркета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!" ... а Ви кажете, що дурниці пишу...
дайте как я попроубю сострить "Черняка надо не слушать исмотреть, а пить" в остальном я согласен с Черняком
Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!" ... а Ви кажете, що дурниці пишу...
дайте как я попроубю сострить "Черняка надо не слушать исмотреть, а пить" в остальном я согласен с Черняком
Как по мне так Хортица очень посредственный алкогольный напиток, как и Немиров Предпочитаю шведский Абсолют
edvardd написав:Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка...
внимание вопрос чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране ? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так как высококачественная технология фильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабе от 10-15 бутылок
Востаннє редагувалось yama в Пон 10 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка...
внимание вопрос чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране ? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так как высококачественная технология фильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабе от 10-15 бутылок
Немного офтопа. При хоть каком-нибудь промышленном масштабе у вас начальные вложения никак не будут 600-700 у.е., и даже 3 к.у.е не будут.
Если для себя, то: Начальные вложения, что бы как "Финляндия" и для себя от 1000 у.е. Вода вторична. Итоговая себестоимость 1 литра водки уровня Финляндия, с учетом всех этапов технологического процесса, от 100 грн за литр, в домашних условиях. Это если вы не раз в год хотите сделать, а хотя бы каждые раз в квартал планируете получать "партию". Это вода, электричество, сырье, логистика сырья и готовой продукции, тара и т.д. А еще в стоимость входят затраты, которые нужно "размазать" по стоимости итогового продукта: 1. Оборудование 2. Тара для тех. процессов 3. Склад хранения. 4. И самое главное - потраченное ВРЕМЯ. На весь цикл производства. А его уходит: длительность - до 2 месяцев, "Чистого", физически потраченного, на весь процесс - около 50 часов на одну партию. Максимальная партия при этом до 50 литров готового продукта.