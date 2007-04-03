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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:05

  tumos написав:Ладно, найдем первоисточник информации по озвученным ценам в Чехии.

http://www.t.ks.ua/prokormit-semyu-v-ni ... m-v-evrope

Что означает на картинках слово - AKCE ?



Похоже страничку на первоисточнике подчистили. Может форум читают ? ) На основе акционных товаров делают сравнения и выводы. Как-то это ошибочно мягко говоря.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:19

  tumos написав:change_pm
Пока Фриз не разместит фото покупаемой рыбы, обсуждение будет уходить в бесконечность. ) Если он покупает ханос, то у меня возникает вопрос почему продавцы называют его молочным хеком ? Кроме того, если я не ошибаюсь, шла речь о тушках без головы. А ханос вроде бы продают в первозданном виде.


Похоже всё-таки молочный хек и есть в действительности без обмана какой-то хек или его ближайший родственник.
Единственный вопрос, а где кости, костей практически нет, в отличие от стандартного хека из супермаркета.


Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:38

  Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:52

  yama написав:
  Долярчик написав:Там Євгеній Черняк гарно все каже, що (напишу суть своїми словами)"- щаслива та людина, яка йде щаслива на роботу і там кайфує від роботи... і також щасливою йде додому, де теж почувається щасливою!"
... а Ви кажете, що дурниці пишу...
дайте как я попроубю сострить :)
"Черняка надо не слушать исмотреть, а пить" :mrgreen: в остальном я согласен с Черняком


Как по мне так Хортица очень посредственный алкогольный напиток, как и Немиров
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32

  edvardd написав:Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка...
внимание вопрос чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране ? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так как высококачественная технология фильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабе :) от 10-15 бутылок
Востаннє редагувалось yama в Пон 10 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:36

  yama написав:
  edvardd написав:Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка...
внимание вопрос чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране ? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так как высококачественная технология фильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабе :) от 10-15 бутылок


Немного офтопа.
При хоть каком-нибудь промышленном масштабе у вас начальные вложения никак не будут 600-700 у.е., и даже 3 к.у.е не будут.

Если для себя, то:
Начальные вложения, что бы как "Финляндия" и для себя от 1000 у.е.
Вода вторична.
Итоговая себестоимость 1 литра водки уровня Финляндия, с учетом всех этапов технологического процесса, от 100 грн за литр, в домашних условиях. Это если вы не раз в год хотите сделать, а хотя бы каждые раз в квартал планируете получать "партию".
Это вода, электричество, сырье, логистика сырья и готовой продукции, тара и т.д.
А еще в стоимость входят затраты, которые нужно "размазать" по стоимости итогового продукта:
1. Оборудование
2. Тара для тех. процессов
3. Склад хранения.
4. И самое главное - потраченное ВРЕМЯ. На весь цикл производства. А его уходит: длительность - до 2 месяцев, "Чистого", физически потраченного, на весь процесс - около 50 часов на одну партию.
Максимальная партия при этом до 50 литров готового продукта.

Как-то так, если на практике, а не "лень считать" :wink:
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  freeze написав:Зображення


О терминах договорились. )
Оно:
https://vsv.cc.ua/hek-molochnyj

Хек/мерлуза. Варианты остаются прежними - вылов молодой рыбы возможно какой-то разновидности у Аргентины, Испании. Полагаю пора ставить точку.
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На Запорожье люди каждое утро дерутся за дешевый хлеб
https://korrespondent.net/city/zaporozh ... evyi-khleb

В супермаркете города Пологи Запорожской области люди каждое утро устраивают драки из-за дешевого хлеба. Люди практически каждый день занимают очереди за дешевым хлебом с 5:30 утра. Буханка белого хлеба тут стоит 2,10-4,20 гривен, а серого - 4,55 гривен.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:32

  yama написав:
  edvardd написав:Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка...
внимание вопрос чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране ? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так как высококачественная технология фильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабе :) от 10-15 бутылок

Качеством фильтров-ионообменников для воды на ликеро-водочных заводах. Пока они новые с коэффицентом очистки около 99,99%, водка получается мягкой, без примесей.
Когда фильтры забиваются, их надо менять. Если меняют, водка имеет стабильный приятный вкус годами, но дело это дорогое, поэтому часто не меняют, а качество продукции падает.
Конечно, речь идет только о водке. выпускаемой с соблюдением технологий на спиртах высшего качества.
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