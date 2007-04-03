Додано: Пон 10 лют, 2020 16:36

yama написав: edvardd написав: Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка... Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка... внимание вопрос чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране ? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так как высококачественная технология фильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабе от 10-15 бутылок внимание вопрос чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране ? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так какфильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабеот 10-15 бутылок

Немного офтопа.При хоть каком-нибудь промышленном масштабе у вас начальные вложения никак не будут 600-700 у.е., и даже 3 к.у.е не будут.Если для себя, то:Начальные вложения, что бы как "Финляндия" и для себя от 1000 у.е.Вода вторична.Итоговая себестоимость 1 литра водки уровня Финляндия, с учетом всех этапов технологического процесса, от 100 грн за литр, в домашних условиях. Это если вы не раз в год хотите сделать, а хотя бы каждые раз в квартал планируете получать "партию".Это вода, электричество, сырье, логистика сырья и готовой продукции, тара и т.д.А еще в стоимость входят затраты, которые нужно "размазать" по стоимости итогового продукта:1. Оборудование2. Тара для тех. процессов3. Склад хранения.4. И самое главное - потраченное ВРЕМЯ. На весь цикл производства. А его уходит: длительность - до 2 месяцев, "Чистого", физически потраченного, на весь процесс - около 50 часов на одну партию.Максимальная партия при этом до 50 литров готового продукта.Как-то так, если на практике, а не "лень считать"