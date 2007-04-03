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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45

А почему это мой ответ собирателю купонов-унылому юлеботу удалили, оставив его оскорбления в мой адрес на месте?
zРадио
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