yama написав:

edvardd написав: Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка... Черняк уничтожил производство в Запорожье водки с историей, и которую можно было пить... в отличии от его шмурдяка...

чем отличается одна водка от другой если им всем спирт продает одна государственная компания с филиалами по все стране

внимание вопрос? Остается разбавить фильтрованной водичкой и добавить " ароматизаторов " типа глюкоза та или еще что. А вот если уже левый ( свой) спирт брали\берут тогда возможны вопросы , и то не факт что левый спирт хуже. И не факт что водка плохая так какфильтрования воды и перегонки спирта доступна на каждой кухне для воды от $100 для спирта от $500 то есть любой с 8 классами образования может дома на кухне делать водку не хуже любой Финляндии имея $600-$700 стартового капитала . вопрос только в сбыте ... за это как раз криминальная ответственность. И если не учитывать стартовых $700 то себестоимость продукта будет смешной, меньше 10 грн за 0,5 литира ( думаю около 8 грн но лень считать точно) при сколь либо промышленном масштабеот 10-15 бутылок