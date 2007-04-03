Zebra написав:Ценники в супермаркетах поползли вверх
отдельные категории товаров, не более того, чистая спекуляция - ничего системного. Считающиеся противопростудными лимоны, имбирь рванули вверх за пару дней в 2 раза, при этом такой же импортный цитрусовый апельсин - как стоил 19-21 грн так и стоит. В карантин каждый мародерит как может - кто на масках делает свои 1000%%, а кто на лимонах.
Zebra написав:Ценники в супермаркетах поползли вверх
отдельные категории товаров, не более того, чистая спекуляция - ничего системного. Считающиеся противопростудными лимоны, имбирь рванули вверх за пару дней в 2 раза, при этом такой же импортный цитрусовый апельсин - как стоил 19-21 грн так и стоит. В карантин каждый мародерит как может - кто на масках делает свои 1000%%, а кто на лимонах.
Зараз вже можна сказати не поповзли, а підскочили:
"Золота" крупа та космічні ціни на овочі: в умовах карантину різко подорожчали продукти https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... kti/956592 Зросла закупівельна вартість продуктів та деяких товарів. У мережі супермаркетів "АТБ" в умовах карантину подорожчали продукти й товари першої необхідності. Найбільше зросли ціни на овочі борщового набору - картопля, капуста, цибуля, морква. Позиції подорожчали на 35-128%, йдеться у пресрелізі компанії. Цукор зріс на 8%, макаронні вироби - 9,5%, пшенична крупа - 11%. Гречка подорожчала на 51%. Борошно додало в ціні 5%, а яйця - 6%.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.
Помоему они звездят , у них тендерная система , с фиксацией цен на квартал и более...
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 23 бер, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Це їх версія Моя версія Власник АТБ пообіцяв бубочці виділити 100 млн грн..., от на ці 100 млн ціни й ростуть.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Це їх версія Моя версія Власник АТБ пообіцяв бубочці виділити 100 млн грн..., от на ці 100 млн ціни й ростуть.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.
Вал в АТБ увеличился на 30-40% в последние 2 недели. Тут дело в поставщиках. Многие порезали все скидки, понимая что тяжело будет откупиться у производителя.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Це їх версія Моя версія Власник АТБ пообіцяв бубочці виділити 100 млн грн..., от на ці 100 млн ціни й ростуть.
Ты и здесь политиканить умудряешься Правильно тогда я понимаю, что собственник Рошен повысил цены на свою продукцию, потому что надо отбить расходы на восстановление аппаратов ИВЛ и залог генералу Марченко?