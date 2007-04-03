RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 20:40

  Zebra написав:Ценники в супермаркетах поползли вверх


отдельные категории товаров, не более того, чистая спекуляция - ничего системного. Считающиеся противопростудными лимоны, имбирь рванули вверх за пару дней в 2 раза, при этом такой же импортный цитрусовый апельсин - как стоил 19-21 грн так и стоит. В карантин каждый мародерит как может - кто на масках делает свои 1000%%, а кто на лимонах.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 14.11.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:07

  Surfer написав:
  Zebra написав:Ценники в супермаркетах поползли вверх


отдельные категории товаров, не более того, чистая спекуляция - ничего системного. Считающиеся противопростудными лимоны, имбирь рванули вверх за пару дней в 2 раза, при этом такой же импортный цитрусовый апельсин - как стоил 19-21 грн так и стоит. В карантин каждый мародерит как может - кто на масках делает свои 1000%%, а кто на лимонах.


Зараз вже можна сказати не поповзли, а підскочили:
"Золота" крупа та космічні ціни на овочі: в умовах карантину різко подорожчали продукти https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... kti/956592
Зросла закупівельна вартість продуктів та деяких товарів. У мережі супермаркетів "АТБ" в умовах карантину подорожчали продукти й товари першої необхідності.
Найбільше зросли ціни на овочі борщового набору - картопля, капуста, цибуля, морква. Позиції подорожчали на 35-128%, йдеться у пресрелізі компанії.
Цукор зріс на 8%, макаронні вироби - 9,5%, пшенична крупа - 11%.
Гречка подорожчала на 51%. Борошно додало в ціні 5%, а яйця - 6%.


Ціни зросли не тільки в АТБ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:10

Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Xenon
 
Повідомлень: 3586
З нами з: 25.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:23

  Xenon написав:
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.

нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.
Деньги
 
Повідомлень: 621
З нами з: 13.06.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:33

  Деньги написав:
  Xenon написав:
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.

нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.

Помоему они звездят , у них тендерная система , с фиксацией цен на квартал и более...
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 23 бер, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 23.05.14
Подякував: 501 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:33

  Xenon написав:
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Це їх версія
Моя версія
Власник АТБ пообіцяв бубочці виділити 100 млн грн..., от на ці 100 млн ціни й ростуть.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22367
З нами з: 15.01.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:46

Помоему они звездят , у них тендерная система , с фиксацией цен на квартал и более...[/quote]

по входящим ценам, наверное, да.
Деньги
 
Повідомлень: 621
З нами з: 13.06.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:52

  budivelnik написав:
  Xenon написав:
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Це їх версія
Моя версія
Власник АТБ пообіцяв бубочці виділити 100 млн грн..., от на ці 100 млн ціни й ростуть.

Та вони взагалі балуються зараз :
https://rozetka.com.ua/ua/news-articles ... ryset.html
Puente
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:58

  Деньги написав:
  Xenon написав:
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.

нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.

Вал в АТБ увеличился на 30-40% в последние 2 недели. Тут дело в поставщиках. Многие порезали все скидки, понимая что тяжело будет откупиться у производителя.
Kravec_5
 
Повідомлень: 85
З нами з: 24.11.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46

  budivelnik написав:
  Xenon написав:
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Це їх версія
Моя версія
Власник АТБ пообіцяв бубочці виділити 100 млн грн..., от на ці 100 млн ціни й ростуть.


Ты и здесь политиканить умудряешься :oops: Правильно тогда я понимаю, что собственник Рошен повысил цены на свою продукцию, потому что надо отбить расходы на восстановление аппаратов ИВЛ и залог генералу Марченко?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 02.05.18
Подякував: 961 раз.
Подякували: 2116 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 4727, 4728, 4729
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47281 186501669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 02:00
Shustoff
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
7 10409
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2015 17:43
spc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15813)
24.03.2020 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.