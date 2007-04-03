Ну АТБ же, красные ценники.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:35
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:43
В Сильпо сейчас сравнил чеки и за сегодня и вообще с начала месяца, цены те же, кое что даже дешевле, чем неделю назад
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:50
Ну это наверное в Вашем Сельпо. Относительно АТБ даже в новостях пишут:
[url]"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії передає Інтерфакс-Україна.
У компанії повідомляють, що продукти з "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, крупи - на 11%, гречка - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%.
"Компанія "АТБ-Маркет" змушена підвищити ціни на продукти харчування та товари першої необхідності. Така ситуація пов'язана зі стрімким зростанням закупівельних цін від постачальників не тільки для торговельної мережі АТБ, а й для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі", - йдеться в повідомленні.[/url]
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:57
quote="4917539:Faceless"
==========
В Сильпо сейчас сравнил чеки и за сегодня и вообще с начала месяца, цены те же, кое что даже дешевле, чем неделю назад
==========
О Києв Фейслеса і лендлорди обсуждають красні цінники АТБ.
Наступна тема: по чім зараз доски в Епіку для заколочування вікон?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Зараз переглядають цей форум: alzamon, fler, J, varlo, vladimir07, холява, Перес де Куэльяр і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|