BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Зашел сегодня в народный супермаркет, цены: +20% к многим позициям, с красными ценниками все выгребли/или товар в дороге. Зашел сегодня в народный супермаркет, цены: +20% к многим позициям, с красными ценниками все выгребли/или товар в дороге.

Народный это какой? Народный это какой?

Ну АТБ же, красные ценники. Ну АТБ же, красные ценники.

В Сильпо сейчас сравнил чеки и за сегодня и вообще с начала месяца, цены те же, кое что даже дешевле, чем неделю назад



О Києв Фейслеса і лендлорди обсуждають красні цінники АТБ.



О Києв Фейслеса і лендлорди обсуждають красні цінники АТБ.

Наступна тема: по чім зараз доски в Епіку для заколочування вікон?

