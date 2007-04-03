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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:35

  Faceless написав:
  BIGor написав:Зашел сегодня в народный супермаркет, цены: +20% к многим позициям, с красными ценниками все выгребли/или товар в дороге.

Народный это какой?

Ну АТБ же, красные ценники.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:43

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Зашел сегодня в народный супермаркет, цены: +20% к многим позициям, с красными ценниками все выгребли/или товар в дороге.

Народный это какой?

Ну АТБ же, красные ценники.

В Сильпо сейчас сравнил чеки и за сегодня и вообще с начала месяца, цены те же, кое что даже дешевле, чем неделю назад
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:50

  Faceless написав:В Сильпо сейчас сравнил чеки и за сегодня и вообще с начала месяца, цены те же, кое что даже дешевле, чем неделю назад

Ну это наверное в Вашем Сельпо. Относительно АТБ даже в новостях пишут:
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/23/658399/
[url]"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії передає Інтерфакс-Україна.

У компанії повідомляють, що продукти з "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, крупи - на 11%, гречка - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%.

"Компанія "АТБ-Маркет" змушена підвищити ціни на продукти харчування та товари першої необхідності. Така ситуація пов'язана зі стрімким зростанням закупівельних цін від постачальників не тільки для торговельної мережі АТБ, а й для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі", - йдеться в повідомленні.[/url]
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:57

quote="4917539:Faceless"

==========

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Зашел сегодня в народный супермаркет, цены: +20% к многим позициям, с красными ценниками все выгребли/или товар в дороге.

Народный это какой?

Ну АТБ же, красные ценники.

В Сильпо сейчас сравнил чеки и за сегодня и вообще с начала месяца, цены те же, кое что даже дешевле, чем неделю назад

==========
О Києв Фейслеса і лендлорди обсуждають красні цінники АТБ.

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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