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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:24

  Shaman написав:Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?


Я перешел на египетскую картошку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:31

  Zebra написав:
  Shaman написав:Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?


Я перешел на египетскую картошку.


и обвалили рынок украинской картошки :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:32

Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:38

  hxbbgaf написав:Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!

ждем отчёта про инфляцию
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:50

  hxbbgaf написав:Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!

Отказался от яблок в пользу заморских кокосов, манго и т.п.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:52

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!

ждем отчёта про инфляцию


для чого яблука зі сільпо?
в тому ж атб є по 21грн.

йдіть на ринок і купіть по 10-12грн.

дивні люди..
jump
 
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