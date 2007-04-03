RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:24

  Shaman написав:Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?


Я перешел на египетскую картошку.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8425
З нами з: 21.09.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:31

  Zebra написав:
  Shaman написав:Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?


Я перешел на египетскую картошку.


и обвалили рынок украинской картошки :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 299
З нами з: 29.09.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:32

Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21475
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 2221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:38

  hxbbgaf написав:Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!

ждем отчёта про инфляцию
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 06.04.16
Подякував: 784 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:50

  hxbbgaf написав:Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!

Отказался от яблок в пользу заморских кокосов, манго и т.п.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8425
З нами з: 21.09.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:52

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!

ждем отчёта про инфляцию


для чого яблука зі сільпо?
в тому ж атб є по 21грн.

йдіть на ринок і купіть по 10-12грн.

дивні люди..
jump
 
Повідомлень: 2965
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:36

  jump написав:
  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!

ждем отчёта про инфляцию


для чого яблука зі сільпо?
в тому ж атб є по 21грн.

йдіть на ринок і купіть по 10-12грн.

дивні люди..

А якщо ринок за 5 км, теж порадите йти на ринок? 5 км туди, 5 назад, десь 3 години пішки за яблуками - марнотратство часу і сил.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 19.09.10
Подякував: 603 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:07

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Zebra написав:Я перешел на египетскую картошку.


Картопля попідмерзала недавно, пшениця в засусі. Думаю осінню ціни здивують.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3402
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:31

  jump написав:
для чого яблука зі сільпо?
в тому ж атб є по 21грн.
йдіть на ринок і купіть по 10-12грн.
дивні люди..


Нет таких цен.От слова совсем.Если только подгнившие не считать :lol:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
Повідомлень: 169
З нами з: 10.12.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_vovk74, ramzes4 і 6 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5473, 5474, 5475
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
54746 189010773
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 10:37
heineken
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 13:05
8 10610
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 09:28
heineken
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 13:58
31 2839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 20:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.