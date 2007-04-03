Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 12:24
Shaman написав:
Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?
Я перешел на египетскую картошку.
Zebra
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:31
Zebra написав: Shaman написав:
Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?
Я перешел на египетскую картошку.
и обвалили рынок украинской картошки
Shaman
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:32
Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!
hxbbgaf
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:38
hxbbgaf написав:
Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!
ждем отчёта про инфляцию
vitaliian
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:50
hxbbgaf написав:
Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!
Отказался от яблок в пользу заморских кокосов, манго и т.п.
Zebra
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:52
vitaliian написав: hxbbgaf написав:
Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!
ждем отчёта про инфляцию
для чого яблука зі сільпо?
в тому ж атб є по 21грн.
йдіть на ринок і купіть по 10-12грн.
дивні люди..
jump
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:36
jump написав: vitaliian написав: hxbbgaf написав:
Яблоки симиренко в сильпо 38 гривен. Вот такого точно еще не видели!
ждем отчёта про инфляцию
для чого яблука зі сільпо?
в тому ж атб є по 21грн.
йдіть на ринок і купіть по 10-12грн.
дивні люди..
А якщо ринок за 5 км, теж порадите йти на ринок? 5 км туди, 5 назад, десь 3 години пішки за яблуками - марнотратство часу і сил.
BIGor
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:07
Zebra написав:
Я перешел на египетскую картошку.
Картопля попідмерзала недавно, пшениця в засусі. Думаю осінню ціни здивують.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:31
jump написав:
для чого яблука зі сільпо?
в тому ж атб є по 21грн.
йдіть на ринок і купіть по 10-12грн.
дивні люди..
Нет таких цен.От слова совсем.Если только подгнившие не считать
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:17
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BIGor
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