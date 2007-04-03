|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59
sequence написав: somilitark написав:
..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..
ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3570
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:02
BIGor написав:
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3387
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:11
vitaliian написав: BIGor написав:
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.
Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
-
p_vovk74
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 04.10.17
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:17
BIGor написав: sequence написав: somilitark написав:
..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..
ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
Перепрошую за офтоп але це має відношення до методів поведінки пересічного.
Це ви напевно зайшли в АТБ і побачили там яблука по 35 грн/кг. Я теж трохи здивувався. На центральному ринку Франківська збоку є оптовий ринок де також продають в роздріб. Ціни на яблука трішки виросли (15-18 грн/кг), але це логічно адже сьогодні вже 25 травня (націнка за зберігання).
В таких ситуаціях має проявлятись здоровий глузд покупців і ці покупці повинні "голосувати"
гривнею. Якщо вони цього не будуть робити, то їх будуть "доїти"
постійно.Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...(жаргонний вислів, що позначає простака, який дозволяє себе обманювати)
Долар у Франківську майже без змін від п'ятниці. Біди трішки підтягнули. 26,75/26,87
І ще
p_vovk74 написав:
Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
А чому ж? Чому тепличні помідори можуть коштувати 50 грн/кг, а рання картопля яка вимагає фактично тієї ж теплиці - ні? В чому різниця? Я не розумію... Нормальна ціна. Потерпіть 2 тижні і вона знизиться в двічі. Хочете вже - платіть 50 грн/кг. Зради тут не має. Від слова Взагалі!
Востаннє редагувалось Realist
в Пон 25 тра, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 809
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:22
Realist написав:
Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...
я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3387
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:25
p_vovk74 написав: vitaliian написав: BIGor написав:
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.
Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
Даю инсайт, на Копанях молодая картошка уже по 12 грн. кг. Скоро волна докатится до Киева.
А что касается яблок, их дофига и больше уже польских но зачем то под видом украинских. Месяц простоять да продержаться и будет белый налив с Славой победителя. а до черешня-абрикосового эльдорадо вообще рукой подать.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Пон 25 тра, 2020 14:30, всього редагувалось 2 разів.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 286
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 14:35
Realist написав: p_vovk74 написав:
Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
А чому ж? Чому тепличні помідори можуть коштувати 50 грн/кг, а рання картопля яка вимагає фактично тієї ж теплиці - ні? В чому різниця? Я не розумію... Нормальна ціна. Потерпіть 2 тижні і вона знизиться в двічі. Хочете вже - платіть 50 грн/кг. Зради тут не має. Від слова Взагалі!
Так я и не жалуюсь. Более того, более дешевую импортную не взял, хотел именно нашу и именно молодую. Там зрады нет, согласен.
Вообще бизнес ранних овощей - он специфичный и при всей провокационности ценообразования должен иметь право на существование. Главное, чтобы у человека был при этом выбор и достойная альтернатива. В данной ситуации выбор был, претензий нет. Просто констатация очень непривычного факта что кулечек в 2,5кг обошелся в 130грн...
-
p_vovk74
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 04.10.17
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:49
alex_dvornichenko написав:
Даю инсайт, на Копанях молодая картошка уже по 12 грн. кг. Скоро волна докатится до Киева.
А что касается яблок, их дофига и больше уже польских но зачем то под видом украинских. Месяц простоять да продержаться и будет белый налив с Славой победителя. а до черешня-абрикосового эльдорадо
вообще рукой подать.
Будет приближаться к цене золота, заморозки...
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2428
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 512 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54
p_vovk74 написав:
египетская по 30+грн.
в АТБ в это время идеальная египетская по 19,90
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:58
SILVER_UA написав: p_vovk74 написав:
египетская по 30+грн.
в АТБ в это время идеальная египетская по 19,90
а у меня на даче в погребе неидеальная и слегка проросшая, но своя, условно-бесплатная и шо?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3480
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 841 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55218
|189150007
|
|
|8
|13125
|
|
|31
|3050
|
Чет 20 лют, 2020 20:05
sesk
|