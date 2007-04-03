Додано: Пон 25 тра, 2020 14:17

BIGor написав: sequence написав: somilitark написав: ..

Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.

.. ..Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору...

ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.

Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х. ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.

В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%. В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.

p_vovk74 написав: Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.

Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае. Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.

Перепрошую за офтоп але це має відношення до методів поведінки пересічного.Це ви напевно зайшли в АТБ і побачили там яблука по 35 грн/кг. Я теж трохи здивувався. На центральному ринку Франківська збоку є оптовий ринок де також продають в роздріб. Ціни на яблука трішки виросли (15-18 грн/кг), але це логічно адже сьогодні вже 25 травня (націнка за зберігання).В таких ситуаціях має проявлятись здоровий глузд покупців і ці покупці повиннігривнею. Якщо вони цього не будуть робити, то їх будутьпостійно.Долар у Франківську майже без змін від п'ятниці. Біди трішки підтягнули. 26,75/26,87І щеА чому ж? Чому тепличні помідори можуть коштувати 50 грн/кг, а рання картопля яка вимагає фактично тієї ж теплиці - ні? В чому різниця? Я не розумію... Нормальна ціна. Потерпіть 2 тижні і вона знизиться в двічі. Хочете вже - платіть 50 грн/кг. Зради тут не має. Від слова Взагалі!