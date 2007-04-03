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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40414243>
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59

  sequence написав:
  somilitark написав:..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..

ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.

В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:11

  vitaliian написав:
  BIGor написав:В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.

Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:17

  BIGor написав:
  sequence написав:
  somilitark написав:..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..

ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.

В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.

Перепрошую за офтоп але це має відношення до методів поведінки пересічного.
Це ви напевно зайшли в АТБ і побачили там яблука по 35 грн/кг. Я теж трохи здивувався. На центральному ринку Франківська збоку є оптовий ринок де також продають в роздріб. Ціни на яблука трішки виросли (15-18 грн/кг), але це логічно адже сьогодні вже 25 травня (націнка за зберігання).
В таких ситуаціях має проявлятись здоровий глузд покупців і ці покупці повинні "голосувати" гривнею. Якщо вони цього не будуть робити, то їх будуть "доїти" постійно.
Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...(жаргонний вислів, що позначає простака, який дозволяє себе обманювати)

Долар у Франківську майже без змін від п'ятниці. Біди трішки підтягнули. 26,75/26,87

І ще
  p_vovk74 написав:Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.

А чому ж? Чому тепличні помідори можуть коштувати 50 грн/кг, а рання картопля яка вимагає фактично тієї ж теплиці - ні? В чому різниця? Я не розумію... Нормальна ціна. Потерпіть 2 тижні і вона знизиться в двічі. Хочете вже - платіть 50 грн/кг. Зради тут не має. Від слова Взагалі!
Востаннє редагувалось Realist в Пон 25 тра, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...
я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:25

  p_vovk74 написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.

Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.

Даю инсайт, на Копанях молодая картошка уже по 12 грн. кг. Скоро волна докатится до Киева.
А что касается яблок, их дофига и больше уже польских но зачем то под видом украинских. Месяц простоять да продержаться и будет белый налив с Славой победителя. а до черешня-абрикосового эльдорадо вообще рукой подать.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 25 тра, 2020 14:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:35

  Realist написав:
  p_vovk74 написав:Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.

А чому ж? Чому тепличні помідори можуть коштувати 50 грн/кг, а рання картопля яка вимагає фактично тієї ж теплиці - ні? В чому різниця? Я не розумію... Нормальна ціна. Потерпіть 2 тижні і вона знизиться в двічі. Хочете вже - платіть 50 грн/кг. Зради тут не має. Від слова Взагалі!

Так я и не жалуюсь. Более того, более дешевую импортную не взял, хотел именно нашу и именно молодую. Там зрады нет, согласен.
Вообще бизнес ранних овощей - он специфичный и при всей провокационности ценообразования должен иметь право на существование. Главное, чтобы у человека был при этом выбор и достойная альтернатива. В данной ситуации выбор был, претензий нет. Просто констатация очень непривычного факта что кулечек в 2,5кг обошелся в 130грн...
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:49

  alex_dvornichenko написав:Даю инсайт, на Копанях молодая картошка уже по 12 грн. кг. Скоро волна докатится до Киева.
А что касается яблок, их дофига и больше уже польских но зачем то под видом украинских. Месяц простоять да продержаться и будет белый налив с Славой победителя. а до черешня-абрикосового эльдорадо вообще рукой подать.

Будет приближаться к цене золота, заморозки...
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:египетская по 30+грн.

в АТБ в это время идеальная египетская по 19,90
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:58

  SILVER_UA написав:
  p_vovk74 написав:египетская по 30+грн.

в АТБ в это время идеальная египетская по 19,90

а у меня на даче в погребе неидеальная и слегка проросшая, но своя, условно-бесплатная и шо? :)
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