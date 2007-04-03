RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:03

  sequence написав:
  SILVER_UA написав: а у меня на даче в погребе неидеальная и слегка проросшая, но своя, условно-бесплатная и шо? :)

тебе нужно прополоть будущий урожай
SILVER_UA
 
Повідомлень: 653
З нами з: 21.07.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:23

  komant733 написав:
  hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.



Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи.
До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.
Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн? :mrgreen: почем должен быть $ по курсу бигмака? :mrgreen: :mrgreen:
ЗАПОРОЖЬЕ

В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!
Qwerty
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 25.02.15
Подякував: 321 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:53

  Qwerty написав:..
В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!

рекомендую запастись на трудные времена, и засолить, чтобы не пропали
sequence
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 29.12.15
Подякував: 445 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, Amid, Google Adsense [Bot], phantom_systems, safonovstanislav і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5520, 5521, 5522
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
55218 189150008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 18:05
somilitark
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 13:05
8 13125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 09:28
heineken
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 13:58
31 3050
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 20:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86042)
25.05.2020 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.