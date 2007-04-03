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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:03
тебе нужно прополоть будущий урожай
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:23
komant733 написав: hxbbgaf написав:
Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи.
До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.
Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн?
почем должен быть $ по курсу бигмака?
ЗАПОРОЖЬЕ
В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:53
Qwerty написав:
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В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!
рекомендую запастись на трудные времена, и засолить, чтобы не пропали
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