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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:03

  sequence написав:
  SILVER_UA написав: а у меня на даче в погребе неидеальная и слегка проросшая, но своя, условно-бесплатная и шо? :)

тебе нужно прополоть будущий урожай
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:23

  komant733 написав:
  hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.



Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи.
До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.
Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн? :mrgreen: почем должен быть $ по курсу бигмака? :mrgreen: :mrgreen:
ЗАПОРОЖЬЕ

В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:53

  Qwerty написав:..
В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!

рекомендую запастись на трудные времена, и засолить, чтобы не пропали
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:16

  Qwerty написав:
  komant733 написав:
  hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.



Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи.
До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.
Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн? :mrgreen: почем должен быть $ по курсу бигмака? :mrgreen: :mrgreen:
ЗАПОРОЖЬЕ

В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!

Хто заважає вирощувати свої і продавати по 23 грн за кілограм ? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:48

Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні
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jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:05

  jump написав:Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні
https://fruit-ukraine.org/2020/06/03/fr ... m-sezonom/

Рынки не работали, а супермаркеты вовсю использовали свое монопольное положение на рынке
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:15

  jump написав:Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні


Говорят, вишня уро+дила. Скоро гнать вовсю будем. Ждите еще и подорожание сахара. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:42

  antey1969 написав:
  jump написав:Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні
https://fruit-ukraine.org/2020/06/03/fr ... m-sezonom/

Рынки не работали, а супермаркеты вовсю использовали свое монопольное положение на рынке

С поля цена не лучше, сети не завышают в разы, маржа стабильна +/-. Солнца нет, тепла нет, урожая нет.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:25

  Libo написав:
  jump написав:Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні


Говорят, вишня уро+дила. Скоро гнать вовсю будем. Ждите еще и подорожание сахара. :lol:

Сегодня уже продавали, крупную, мне не надо, купил черешни по 40
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:14

Люди,никому не приходило в голову,что такими дикими ценами фермеры просто компенсируют убытки от карантина?Да и покупателей на рынках до сих пор немного.
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