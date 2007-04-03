hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи. До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке. Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн? почем должен быть $ по курсу бигмака? ЗАПОРОЖЬЕ
В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!
Qwerty написав:.. В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!
рекомендую запастись на трудные времена, и засолить, чтобы не пропали
hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи. До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке. Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн? почем должен быть $ по курсу бигмака? ЗАПОРОЖЬЕ
В «Лє Сільпо» огірки «Роднічок» як з дитинства по 229 гривень за кіло... Спогади дитинства і батьківського городу з запахом огірків і помідорів на всю вулицю безцінні! Огірки відповідно ціну мають!
Хто заважає вирощувати свої і продавати по 23 грн за кілограм ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД