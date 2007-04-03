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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42434445>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:52

АТБ

  Libo написав:Значит это гормоны на тебя так действуют. Могут уменьшить всё так, что потом и в штанах ничего не найдешь. :?

Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло. :D
(не реклама АТБ)
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:19

  Libo написав:
  Striker написав:Значит это гормоны на тебя так действуют. Могут уменьшить всё так, что потом и в штанах ничего не найдешь. :?

Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло. :D
(не реклама АТБ)

Это могло не вырасти, а опухнуть. Не дай Бог, конечно. Ходи чаще на узи, раз в АТБ столуешься. :o[/quote]
Підтримаю Лібо!
Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.
Давно тут розповідав про так звані польсько-італійські продукти.
Навіть в карантин іх беру онлайн і з доставкою і з розрахунком картою.
Є ресурси, де можна купити онлайн фермерські продукцію, розрахуватися карткою і отримати чек. Це в тему ФОПів.
На базарах в основному перекупщики. На сайті гуртового ринку можна купити продукцію конкретного фермера. У Львові - це Шувар.
Бо АТБ і іже (за винятком деяких позицій) - це затрати майбутніх періодів. Лікарні і не тільки.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:33

  Амвросий написав:
  Libo написав:Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.


В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.



В АТБ есть очень хорошие продукты,которые есть только в АТБ....
Голец причем,как замороженный так и копченый,греческое оливковое масло...
В каком еще супермаркете продают дикую красную рыбу? :D
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких :mrgreen:
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:42

  athena1 написав:Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.


Вы вообще какой-то трэш пишите насчёт Привоза :roll:
Какая свежая рыба может быть в супермаркете ? ))) На Привозе вы можете купить утреннюю рыбу.
Любая уважающая себя хозяйка пойдет на Привоз за разнообразием и свежестью продуктов хотя бы раз в неделю, а человек с деньгами пошлёт домработницу. За исключением тех, кому уж сильно далеко туда добираться из отдалённых районов.
Уже просто не говоря о том, что на Привозе подавляющее число однотипных продуктов дешевле, чем в супермаркете.

Я уже не говорю о том, что ни в каком супермаркете никогда нет доверительных и добрых отношений между постоянным продавцом и его постоянным покупателем как на Привозе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:57

  freeze написав:
  athena1 написав:Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.


Вы вообще какой-то трэш пишите насчёт Привоза :roll:
Какая свежая рыба может быть в супермаркете ? ))) На Привозе вы можете купить утреннюю рыбу.
Любая уважающая себя хозяйка пойдет на Привоз за разнообразием и свежестью продуктов хотя бы раз в неделю, а человек с деньгами пошлёт домработницу. За исключением тех, кому уж сильно далеко туда добираться из отдалённых районов.
Уже просто не говоря о том, что на Привозе подавляющее число однотипных продуктов дешевле, чем в супермаркете.

Я уже не говорю о том, что ни в каком супермаркете никогда нет доверительных и добрых отношений между постоянным продавцом и его постоянным покупателем как на Привозе.


тут надо разделять.

хочешь купить СВЕЖЕЕ мясо, сало, рыбу, молочку, овощи, фрукты, ягоды - иди на базар
за колбасой(не домашней)(и если есть её покупатели), сырами, овощ-фрукт не сезонными(отчасти и сезонными), алкоголь и пр. - лучше, всё же сети.
везде есть свои нюансы
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:01

  19yuriy91 написав:тут надо разделять.

хочешь купить СВЕЖЕЕ мясо, сало, рыбу, молочку, овощи, фрукты, ягоды - иди на базар
за колбасой(не домашней)(и если есть её покупатели), сырами, овощ-фрукт не сезонными(отчасти и сезонными), алкоголь и пр. - лучше, всё же сети.
везде есть свои нюансы


Юра прав. Но только алкоголь лучше свой. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komant733 написав:Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких

Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет :-)
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:48

АТБ

  Амвросий написав:
  Libo написав:Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.


В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.


Эх, затягиваете во флуд... Ладно, воскресенье, праздник, хотя сам не хочу. А придется :)
Я на какой-то из банковских веток сравнивал условия и ассортимент в "АТБ" и "Сильпо". "АТБ" натыкал магазинов в каждом квартале, а тех же "Сильпо", например, - 3 на весь город. И пока не открылся "Сильпо" в 5 минутах ходьбы от дома, я туда попадал раз в 1-2 года.
Насчет цен. Находясь "на исторической родине" (небольшой рабочий поселок), обратил внимание на цену одного и того же товара ("Белизна") в небольшом магазинчике бытовой химии и местном, недавно открывшемся "МаркетОпте". В мелком - 20 грн за бутылку (терминал есть, правда), в "МаркетОпте" - 16,50 грн за бутылку (специально спросил, чтобы сравнить). И МСС код во втором позволяет получать 2% чистыми при оплате Б5 (коллеги-свинорылы поймут, о чем я, остальным не интересно будет).
Вот и все сравнение мелких с крупными. Крупные возьмут за счет оборота. А мелкие... терминалы стали ставить лишь потому, что в поселке с 7-8 тыс. населения - всего 2 банкомата (ни одного Приватовского), из которых часто один не работает. Т.е. нал взять тупо неоткуда...
Гримасы отечественного бизнеса.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:47

  komant733 написав:
В АТБ есть очень хорошие продукты,которые есть только в АТБ....
Голец причем,как замороженный так и копченый,греческое оливковое масло...
В каком еще супермаркете продают дикую красную рыбу? :D
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких :mrgreen:

Раджу взяти сметану, наприклад "Своя лінія 20%" і "Президент 20%". Порівнюючи виробника і ТУ ви точно знайдете відповідність, буде лише різниця в ціні. :)
Не завжди приват лейбл в маркетах, це щось гірше. Зазвичай виробник знижує ціну за рахунок об'ємів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:56

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)
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