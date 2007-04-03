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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 23:00
Shaman написав:
что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
Все в шоке
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:07
Вкладчик1234 написав: Shaman написав:
что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
Все в шоке
Многие берут только детям.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:07
Shaman написав:
что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)
я возмущаюсь клубникой 80 грн. Да еще "пресная" какая-то на вкус.
Где уповільнення інфляції, хочется спросить у Якова, того который Смолий. Так и будет строить дурачка и опускать ставку, выдаивая валюту у людей на повышенные расходы:? А?
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Alex2007
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:10
Alex2007 написав:
я возмущаюсь клубникой 80 грн. Да еще "пресная" какая-то на вкус.
Где уповільнення інфляції, хочется спросить у Якова, который Смолий. Так и будет строить дурачка и опускать ставку, выдаивая валюту у людей на повышенные расходы:? А?
Не нужно спрашивать нужно садить на нары, но это уже фантастический сценарий.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:14
ruvex написав: Alex2007 написав:
я возмущаюсь клубникой 80 грн. Да еще "пресная" какая-то на вкус.
Где уповільнення інфляції, хочется спросить у Якова, который Смолий. Так и будет строить дурачка и опускать ставку, выдаивая валюту у людей на повышенные расходы:? А?
Не нужно спрашивать нужно садить на нары, но это уже фантастический сценарий.
Кто ж их садить-то будет?
Вон за одним владельцем шоколадной фабрики гоняются по-клоунски, хотя если б хотели, то могли б уже и меры реальные применить. Не к нему, так хотя бы к его поддельникам. Но прошло больше года, а воз и ныне там.
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Alex2007
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:21
Alex2007 написав:
Кто ж их садить-то будет?
Вон за одним владельцем шоколадной фабрики гоняются по-клоунски, хотя если б хотели, то могли б уже и меры реальные применить. Не к нему, так хотя бы к его поддельникам. Но прошло больше года, а воз и ныне там.
По этому и фантастический. Выдавливают людей, падением покупательской и платежной способности, падением уровня жизни (сфера услуг, образование, медицина). Многие уже реагируют адекватно, строя свои планы извне.
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