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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:00

  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.

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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:07

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.

Все в шоке

Многие берут только детям.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:07

  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)


я возмущаюсь клубникой 80 грн. Да еще "пресная" какая-то на вкус.
Где уповільнення інфляції, хочется спросить у Якова, того который Смолий. Так и будет строить дурачка и опускать ставку, выдаивая валюту у людей на повышенные расходы:? А?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:10

  Alex2007 написав:я возмущаюсь клубникой 80 грн. Да еще "пресная" какая-то на вкус.
Где уповільнення інфляції, хочется спросить у Якова, который Смолий. Так и будет строить дурачка и опускать ставку, выдаивая валюту у людей на повышенные расходы:? А?

Не нужно спрашивать нужно садить на нары, но это уже фантастический сценарий.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:14

  ruvex написав:
  Alex2007 написав:я возмущаюсь клубникой 80 грн. Да еще "пресная" какая-то на вкус.
Где уповільнення інфляції, хочется спросить у Якова, который Смолий. Так и будет строить дурачка и опускать ставку, выдаивая валюту у людей на повышенные расходы:? А?

Не нужно спрашивать нужно садить на нары, но это уже фантастический сценарий.


Кто ж их садить-то будет? :mrgreen:
Вон за одним владельцем шоколадной фабрики гоняются по-клоунски, хотя если б хотели, то могли б уже и меры реальные применить. Не к нему, так хотя бы к его поддельникам. Но прошло больше года, а воз и ныне там.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:21

  Alex2007 написав:Кто ж их садить-то будет? :mrgreen:
Вон за одним владельцем шоколадной фабрики гоняются по-клоунски, хотя если б хотели, то могли б уже и меры реальные применить. Не к нему, так хотя бы к его поддельникам. Но прошло больше года, а воз и ныне там.

По этому и фантастический. Выдавливают людей, падением покупательской и платежной способности, падением уровня жизни (сфера услуг, образование, медицина). Многие уже реагируют адекватно, строя свои планы извне.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:01

  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)

Всегда есть возможность вырастить свою ягоду и продавать дешевле или не продавать
Покупать тоже никого не заставляют
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