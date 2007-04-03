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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:57

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:Всегда есть возможность вырастить свою ягоду и продавать дешевле или не продавать
Покупать тоже никого не заставляют


как у вас всё просто....
ягоду посадил, трусы пошил, электроэнергию погенерил, газ понадабувал :mrgreen:


Простота хуже воровства (С) :mrgreen:
Как-то обострённо стало заметно после замены Порошенко :mrgreen:

Принципиально не покупал черешню и клубнику в этом году, в знак протеста :?
Если бы мой флэш-моб поддержали бы многие, цена бы была в два раза меньше, имхо.

Но я не переживаю, на сэкономленные деньги купил другого всего вкусного, на которое раньше не обращал внимание.


как раз в этом году ситуация в том, что многие и не покупают, но цена держится, поскольку товарной продукции мало(((
все, что попадает на рынок разбирают по такой цене.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Оставлю просто это здесь:
https://www.biedronka.pl/pl/press,id,gx ... a-od-12-06
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21

  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)

Если ее не консервировать промышленными саштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов
Faceless
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