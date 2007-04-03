Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:57
freeze написав: 19yuriy91 написав: Ukrainian написав:
Всегда есть возможность вырастить свою ягоду и продавать дешевле или не продавать
Покупать тоже никого не заставляют
как у вас всё просто....
ягоду посадил, трусы пошил, электроэнергию погенерил, газ понадабувал
Простота хуже воровства (С)
Как-то обострённо стало заметно после замены Порошенко
Принципиально не покупал черешню и клубнику в этом году, в знак протеста
Если бы мой флэш-моб поддержали бы многие, цена бы была в два раза меньше, имхо.
Но я не переживаю, на сэкономленные деньги купил другого всего вкусного, на которое раньше не обращал внимание.
как раз в этом году ситуация в том, что многие и не покупают, но цена держится, поскольку товарной продукции мало(((
все, что попадает на рынок разбирают по такой цене.
Shaman
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:03
BIGor
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21
Shaman написав:
что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)
Если ее не консервировать промышленными саштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов
Faceless
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