Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120. походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду((( с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)
Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов
Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120. походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду((( с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)
Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов